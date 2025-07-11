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街口支付母公司「街口金融科技股份有限公司」因涉及與泰山企業36億元股權交易民事糾紛，遭法院執行查封，引發合作商家及用戶擔心。對此，金管會強調，街口支付已通報重大偶發事件，7月21日前必須提交書面報告，不過，根據《電子支付機構管理條例》規定，電子支付業者需將用戶的電子支付帳戶款項依規定100％交付信託銀行保管，不影響用戶權益，金管會也將持續掌握街口支付業務等相關狀況，視情形採取必要監理措施，確保用戶權益無虞。金管會銀行局指出，這屬於母公司的民事案件，金管會納管的是子公司街口支付，北院昨天到街口金科查封時，街口支付也已通報重大偶發，依規定向銀行局陳報，而且必須在通報次日起7個營業日內，即最晚在7月21日要提書面報告說明。不過，銀行局也強調，根據電子支付機構管理條例，所有電子支付機構所收取的用戶資金，都要100%交付信託銀行保管，街口支付本身的財產跟用戶資金所存的信託專戶具有隔離效果，信託專戶資金不會受影響。雖然街口支付已根據規定辦理款項信託，不過，後續還是需要控管，業者與信託銀行每季、每半年都來定期陳報，銀行局也將持續掌握街口支付業務等相關狀況，並視情形採取必要的監理措施，確保用戶權益無虞。