我是廣告 請繼續往下閱讀

距離7月26日大罷免投票進入倒數兩週，國台辦先前聲援藍委，呼籲台灣民眾反罷免。日本媒體人矢板明夫表示，這是第三次國共合作，但前兩次是以共產黨滲透國民黨軍隊、發動內戰將國民黨打到台灣，還不知道這次國民黨會不會再次被過河拆橋，但台灣人只能贏不能輸。對於台灣大罷免議題，中國國台辦發言人朱鳳蓮上月底回應，希望廣大台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄，不讓其圖謀得逞。矢板明夫今（11日）在臉書發文，罷免方和被罷免方都已經使出了渾身解數爭取選民的支持，尤其是國民黨爭取普發一萬元，希望能夠博得選民們的歡心，實際上等於變相買票。如果民進黨全力阻止這件事，難免落下「擋人財路」的口實。不得不承認，這是十分高明的一招，說不定背後有高人指點。矢板明夫也直言，中國的國台辦已經表明反對大罷免，要全力呵護被罷免的國民黨籍立委。「第三次國共合作」儼然形成。「共產黨和國民黨在歷史上曾經合作過兩次」，矢板明夫也解釋，第一次國共合作，是在1924年至1927年，雙方為了共同推翻北洋軍閥而建立合作關係。但共產黨借機滲透進入國民黨的軍隊，暗中發展實力，培養了大批幹部、企圖奪權。國共合作失敗以後，共產黨策劃軍隊嘩變、建立根據地、分裂國家。至於第二次國共合作，矢板明夫指出，是在1937年至1946年，名義上是共同對抗日本侵略。但共產黨的政策是「一分抗日、兩分應付、七分發展」，將正面戰場交給國軍，借機消耗國軍實力，自己則在敵後趁機發展壯大。合作失敗後，共產黨發動內戰，把國民黨打到了台灣。矢板明夫表示，這一次是「第三次國共合作」，共產黨是想借助國民黨的勢力癱瘓台灣政府、削弱台灣國防、縮小台灣的國際空間，以達到早日實現統一的目的。至於事後國民黨會不會再次被共產黨過河拆橋、始亂終棄，尚不可知。但是，對於熱愛民主自由的台灣居民來說，這一場罷免戰是「台灣保衛戰」，我們只能贏不能輸。