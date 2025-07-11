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▲Amanda（劉紀範）已在社群網站上發布GD權志龍這次演唱會的雛菊手燈，表示準備好要欣賞演唱會了。（圖／摘自amanda_itsme IG）

▲GD權志龍的粉絲林小姐（如圖），雖然這次演唱會都沒搶到票，卻還是到台北小巨蛋外發放自製GD小卡應援。（圖／記者嚴俊強攝）

闊別台灣8年的G-Dragon（GD，權志龍），不只是許多觀眾心目中的偶像，欣賞他的台灣藝人也不少，在戲劇與綜藝節目都很常出現的Amanda（劉紀範）就是他的粉絲，很開心能夠欣賞他在台北小巨蛋的演出，直呼：「出道第一張就喜歡他，以前在BIGBANG我的『本命』就是他。」楊謹華、HowHow、Makiyo等藝人也來朝聖，周杰倫則獻上花籃。GD權志龍在舞台上勁歌熱舞的魅力，讓Amanda深深欣賞，對於這次在台北小巨蛋的演出，她不但搶到演唱會的票，也要觀賞彩排，一次把他看個過癮，表示：「只要看到本人就很期待，非常想見到他，畢竟距離上一次都那麼久了。」8年前她曾經在GD的南港展覽館要唱會上砸了8000元買搖滾區，是人生中最貴的一場演唱會門票。今天不少粉絲除了要進場欣賞他的表演，也有人排隊搶購演唱會周邊商品，Amanda則透露：「手燈那些我已經找人幫我在韓國買了。」她因此先不去血拚，純粹欣賞本人的丰采就好。提到自己喜愛的韓國偶像，除了GD權志龍之外，天團BTS（防彈少年團）也是她非常著迷的對象，然而紅遍全球的BTS，就不知道何時有可能來台灣，Amanda要先好好把握這次GD的演唱會，再把偶像看個夠。沒有Amanda那麼幸運的粉絲林小姐，還是到了台北小巨蛋外應援，也發放自製的GD小卡，供崇拜他的歌迷們來領取。這次她總共印了5000張、分成5種不同的款式，砸了兩千多元，儘管3場演唱會的門票都沒搶到，能夠在場外和GD的背板合照，與偶像「同框」，就已讓她決定來一趟小巨蛋，明後兩天還會有其他的同好接棒來進行場外應援。