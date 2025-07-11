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▲中鋼公司與中鋼碳素化學公司共同舉辦全能智慧王夏令育樂營活動。(資料照／記者黃守作攝)

▲在中鋼全能智慧王夏令育樂營活動中，學童們認真學習如何製作鋁線飾品。(圖／中鋼公司提供)

▲在中鋼全能智慧王夏令育樂營活動中，學童們開心展示各自的鋁線作品。(圖／中鋼公司提供)

中鋼公司與中鋼碳素化學公司攜手小港國中舉辦全能智慧王夏令育樂營，於今(11)日結訓，讓參加的小港區國小學童度過一段既充實又有意義的暑假時光，期快樂學習激發潛能。中鋼公司與中鋼碳素化學公司攜手小港國中舉辦全能智慧王夏令育樂營活動，是由中鋼公司公共事務處處長孫宏魁與中鋼碳素化學公司處長王志堅，以及小港國中校長鄭元順共同主持，有近百位小港區國小學童與會。中鋼公司公共事務處處長孫宏魁表示，中鋼公司秉持取之於社會、用之於社會的理念，長期致力地方教育推展，此次與中鋼碳素化學公司攜手小港國中，共同舉辦全能智慧王夏令育樂營活動，營隊活動規劃設計有趣且實用性的多元課程，讓近百位報名參加的小港區國小學童度過一段既充實又有意義的暑假時光。孫宏魁說，中鋼全能智慧王夏令育樂營活動，以「NEXT！未來玩家全能挑戰」為主題，規劃「動靜兼具、雙語融入」雙主軸的學習課程，包括拳擊體適能、遊戲數學、創意熱舞與英語會話等，再加上中鋼集團教育基金會設計的鋁線飾品創作課程，引導學童們在快樂學習中激發潛能，並在不同領域探索及培養興趣。小港國中校長鄭元順指出，感謝中鋼及中碳長期以來對地方教育的關懷與付出，讓小港地區學童參與如此豐富且充滿創意的活動，並從中發現學習的樂趣，希望同學們在暑假不間斷學習，透過夏令營活動來拓展視野、激發多元興趣，為日後學習發展奠定紮實基礎。與會學童們在中鋼全能智慧王夏令育樂營活動中，認真學習如何製作鋁線飾品，創作自己獨一無二的藝術作品，並開心展示各自的鋁線作品，均表獲益良多，為他們帶來一段難忘且充實的學習旅程，鋪設更多元、豐富且具啟發性的學習舞台。