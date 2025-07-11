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台鋼雄鷹總教練洪一中近期「上班路」的私服穿搭引起討論，不少球迷認為洪總相當「懂穿搭」，洪總今（11）日受訪時笑說，從大學時期就喜歡漂亮，會定時採購衣服。不過談到穿搭，洪總也說，台灣選手還有進步空間，他指出，身為公眾人物，還是需要看場合穿衣服。洪總直言，衣服不是一定要穿很漂亮，但基本上不要「邋遢」。近期有球迷分享洪總「上班路」的私服穿搭，大讚洪總穿搭非常有型，對此洪總笑說，衣服都是自己搭配，「我大學的時候就比較愛漂亮，喜歡買衣服，不只在台灣，出國也會買。」當被問到是否會跟著潮流走，洪總笑說，「歐吉桑哪有什麼流行，流行不是適合每個人，有些人穿起來就不適合，不是說只要流行就好，不適合還硬要穿，只是把不好看的一面突顯出來。」洪總話鋒一轉，他認為台灣選手應該也要認真看待穿搭，洪總打趣的說，「日本、韓國、台灣的選手打散，不用講都可以分得出來是哪國的。」洪總說，台灣天氣濕熱，大家可能會求簡單就好，但身為公眾人物，還是需要看場合穿衣服。洪總直言，衣服不是一定要穿很漂亮，但基本上不要「邋遢」。洪總指出，日本球員搭飛機移動時穿著體面，他強調，不一定要穿西裝就是得體，只要搭配得宜，就算是穿拖鞋也好看。洪總說，選手們通常不會投資自己，「有些選手薪水高，開不錯的車，但卻不主動注意儀態，和演藝圈一樣，選手也是公眾人物，最起碼要乾乾淨淨，不要太邋遢。」