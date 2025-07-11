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中南部地區連日強風、豪雨成災，不僅民宅屋頂被掀翻、路樹被拔起，更有船隻被吹到路面，目前地方政府積極協助救災中，而民進黨立委林俊憲應網友建議貢獻出100面看板帆布，陸續送往災區使用，帥臉蓋住大半屋頂的畫面今（11）日在社群媒體上瘋傳，獲網友一片好評：「帥呆了」、「憲在為你遮風擋雨」。林俊憲也發文指出，現在災區急需大量帆布遮蓋吹走的屋頂，除了向大家募集外，也要盡自己能做的，有非常多人建議他，看板帆布可以拆下來運用，確實是個很好的點子。林俊憲說，前陣子答應大家要減少看板，加上颱風前預先拆下來的，前幾天勘災發現需求後，他已整理好，與募集而來的帆布一起，首批約100面，已先陸續送到災區使用。至於還掛著的部分，考量到目前台南重機具需求還非常大，必須先用於救災，之後再視需求處理，盡量讓受災房屋都能先有暫時的遮蔽。林俊憲近期被酸看板太多，他除一度自嘲「真的很多」，還上網紅節目參加「林俊憲看板酒精／苦茶路跑」，解救公關危機，而今看板救災的畫面也在社群媒體上瘋傳，引網友發文表示：「原來大佛普拉斯是真的」、「大佛普拉斯台南版，原來電影都是有所本。但說到做到，只能佩服林俊憲！」網友發文更吸引大批人在底下留言：「帥呆了」、「憲在為你遮風擋雨」、「憲在守護你」、「請問要去哪裡領？」、「前造賴神，後造憲神」、「最好的宣傳就是幫助」、「小草的建議根本是在幫林俊憲刷好感度」、「就地取材，應付民需」等。