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▲清景麟集團捐贈總價值130萬元的民生物資，透過太保市公所、朴子市公所及合作公益團體，將物資直接送達受災家庭手中。（圖／清景麟集團提供）

嘉義地區近日受丹娜絲颱風影響，遭遇強降雨侵襲，造成嚴重淹水災情，數千戶居民日常生活受到衝擊。在地深耕多年的清景麟集團啟動災害支援機制，主動發起捐助行動，捐贈總價值130萬元的3000箱民生物資，包含1000箱即食泡麵、1000箱飲品及1000箱營養餅乾，透過太保市公所、朴子市公所及合作公益團體，將物資直接送達受災家庭手中。「嘉義這片土地，給了我們許多支持與信任。在嘉義，在嘉義，我們不只是建設者，更是社區的一份子。」清景麟創辦人林聰麟表示，面對突如其來的天災，企業伸出援手是應盡的責任，期盼能成為嘉義社會的守護者與穩定力量。此次捐助特別選用碗裝泡麵、鋁箔包飲品等即開即食物資，並針對特殊需求家庭提供適宜食品，展現企業救災的細膩考量。清景麟長年深耕大嘉義地區，於嘉義推出多項具指標性的建案，包括「高鐵國際城」、「清景麟嘉科」、「高鐵科技城」、「AI世界城」等。此次因丹娜絲颱風引發的突發災情，清景麟隨即整合資源、發動團隊，展現與地方緊密連結的行動力，將溫暖與關懷化為具體物資，送達最需要幫助的角落。期盼能為受災鄉親提供即時援助，也為災後的嘉義盡一份心力。