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立法院今（11）日三讀通過普發現金1萬元，民進黨團回應會尊重行政院是否覆議的決定，而前民進黨青年部主任兼發言人吳濬彥發文怒批，藍白要掏空或把國家搞殘破，總有人得修補，如果真的領到這1萬，他會全數捐給跟國防或跟全社會防衛韌性相關的單位。吳濬彥指出，藍白推普發現金1萬塊，若真的成真，他會全數捐給跟國防或跟全社會防衛韌性相關的單位。吳濬彥提到，他並不富裕，嚴格說起來是很窮的中年男子，但藍白要掏空或把國家搞殘破，總有人得修補，如現在公民在推的罷免，或是未來他真的不幸收到這普發現金的1萬塊回捐掉，都是修補這個國家的行動。吳濬彥強調，這是他身為一個台灣人，最基本對這政策的抗議，所以藍白不用在那邊靠北說現金真的發了，會不會領？他現在就說他會、他也會用他的方式修補這個國家，而跟藍白在同一個國家讓他感到可恥，但他仍然會在任何緊急狀態時去保護藍白，因為藍白仍是我的同胞。