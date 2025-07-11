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立法院今（11）日處理行政院提出4100億元特別條例案，最終由在野黨強勢以匡列預算5450億元三讀通過，並且未納入原本要撥補給台電的1000億元。桃園市國民黨立委牛煦庭在會中發言表示，台電不應該用搶修照片，意圖來情緒勒索全民。台電反駁，「所以弟兄都還在前線搶修，絕對沒有情勒，拜託委員不要傷害台電。」政府因應美國對等關稅等衝擊，行政院編列4100億元特別條例預算，其中編列1000億元作為撥補給台電的費用。而國民黨版本刪除給台電撥補的1000億元，改為普發現金2350億元，規模增加至5450億元，普發現金應於2025年10月31日前執行完畢。值得一提的是，這已是台電被刪除的第3筆1000億元撥補。第一筆是2024年追加預算所編列的1000億元撥補，遭立法院持續未審議，直至放到今年4月底依預算規定過期；第二筆是2024年所編列的2025年預算當中的1000億元撥補，今年初遭藍白合力刪除。如今距離大罷免剩下半個月時間，被認為是桃園6個藍委當中最岌岌可危的牛煦庭，近期一直被黨中央極力搶救，讓立法院長韓國瑜、國民黨主席朱立倫都出馬力保。然而，牛煦庭今日討論特別條例時針對台電1000億撥補預算表示，盡在野黨責任，反對就是他們的態度，這會貫徹到底，「很多人拿台電最近這段時間，搶修救災辛苦的照片意圖情緒勒索全民。」▲牛煦庭表示，「很多人拿台電最近這段時間，搶修救災辛苦的照片意圖情緒勒索全民。」（圖／記者吳翊緁攝，2025.05.13）對於立委發言，台電發言人蔡志孟表示不滿，「所有的弟兄都還在前線搶修，台電絕對沒有去情勒所有的委員，拜託委員不要傷害台電」。丹娜絲颱風肆虐南台灣，創下120年來首度從嘉義登陸的颱風紀錄，沒有中央山脈屏障，強勁風勢橫掃嘉南地區，全國倒斷電桿近2500支，其中9成8集中於台南及嘉義。台電截至今（11）日15時嘉南地區仍有4萬7千戶停電，目前已把全國各區處9成日夜搶修，力拼今天完成主幹線修復。