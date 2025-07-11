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▲中友百貨12日起舉辦精彩萬分的印象派光影藝術展，在炎熱的暑假，是中部民眾最佳消暑去處。（圖／中友百貨提供）

▲由半線室內樂主辦的《音樂響宴》，13日下午2時在廣三SOGO 14F PLAY+互動廣場登場。（圖／廣三SOGO提供)

迎接暑假，台中市百貨業分別推出藝文大檔吸客。中友12日起舉辦「印象派150週年光影藝術展」，廣三SOGO於13日辦一場音樂響宴，由半線室內樂帶來弦樂重奏。本周末的百貨公司很藝文，無論看展或聽音樂會都讓逛街血拼外，同時滿足了視覺與心靈沈浸體驗。「印象派150週年光影藝術展」12日在中友百貨B棟13樓展演中心登場，今天舉辦開幕式，貴賓雲集，是多年來首度有國際級沉浸式光影藝術展在中部地區登場，為台中帶來前所未有的藝術能量，值得暑假裡全家大小一起共賞。開幕儀式由翡冷翠文創總經理鄭清煌介紹展覽構想與製作亮點，緊接著由貴賓代表一同移步至象徵印象派誕生的名作《日出‧印象》前合影留念，宣告展覽正式開幕。中友百貨店長陳俊華表示，中友百貨長期推廣藝文活動，榮獲台中市政府頒發十大藝術亮點，深耕藝文客層。非常開心有這次機會能跟翡冷翠文創合作，引進精彩萬分的印象派光影藝術展，在炎熱的暑假將是中部民眾最佳消暑去處。開幕儀式後，翡冷翠文創鄭總帶領貴賓與媒體朋友深入體驗五大主題展區。從內的睡蓮池畔、雷諾瓦的舞會現場，到梵谷星空閃耀的夜晚，沉浸式光影映照著經典畫作的靈魂，眾人無不沉醉於這場視覺與心靈的饗宴之中。由半線室內樂主辦的《音樂響宴》，13日下午2時在廣三SOGO 14F PLAY+互動廣場登場，從個人獨奏到弦樂重奏，引領民眾體驗一場宛如穿梭世界的音樂之旅。「如果有一天，你在熟悉的宮廟裡，聽見的不只是鐘鼓聲和南北管，而是來自西方的弦樂演奏？」由創辦人兼團長孟祥瑜與創辦人兼藝術總監陳沛語，共同帶領的半線室內樂，長期致力於顛覆傳統古典音樂只能在音樂廳演出的刻板印象，積極將音樂帶入社區、宮廟等非典型場域，展現文化融合的無限可能。半線室內樂成員多為具有國際留學或發展經歷的專業音樂家，帶著世界級的技藝回到家鄉，以音樂實踐文化回饋。這場《音樂響宴》不僅是演出，更是一場與土地、與人、與歷史對話的過程。