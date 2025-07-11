我是廣告 請繼續往下閱讀

台鋼雄鷹今（11）日作客「新莊城堡」與富邦悍將進行3連戰，雄鷹總教練洪一日在賽前受訪時，直言台灣職棒基礎環境仍有諸多不足，尤其是基層棒球所使用的球場，洪總直言，「工欲善其事，必先利其器。」而洪總口中的「器」，也就是球場，「運動要蓬勃、要讓社會大眾重視，就是把環境用起來，整體質感才會提升。」南部近期受到颱風以及鋒面影響，中、南部多場賽事延賽，洪總表示，「這次颱風雖然對澄清湖棒球場影響較小，但遇到雨季，就像我們球隊的歌《乒乒乓乓》，這就是為什麼台灣比日本更需要巨蛋。」洪總指出，台灣氣候悶熱、潮濕，又容易下雨，再室外比賽相當辛苦，「日本不管是比賽場地還是訓練基地，都比我們好，台灣選手真的很辛苦，去那邊看到，真的會羨慕。」不只職棒，洪總透露選秀前看了些高中層級的賽事，直言場地連基本草皮條件都不完整，「不要說周遭環境，連場上的草地都不完整，這樣也可以當比賽場地？我們是已開發國家，場地水準卻讓人搖頭。」洪總話講得直接，他認為，基層球場品質不改善，盃賽取名再好聽也是一樣，「我們是已開發國家，運動設施卻沒update，國家真的要加油。」洪總強調，「工欲善其事，必先利其器」，要讓職棒被重視，球場質感必須先提升。面對職棒未來發展，洪總呼籲6支球團應該集思廣益，不要只為爭冠而短視近利，「什麼都沒有只剩錢也沒有用。」他強調，職業運動與一般企業不同，擁有1支球隊不僅是風光，更是對產業的責任。「棒球是台灣運動產業的龍頭。」洪總強調，唯有棒球帶起整體體育產業，其他運動如籃球才有機會發展。他呼籲政府與企業應重視職業運動的社會功能與文化價值，從場館、育樂、生活層面共同提升，讓台灣職棒真正邁向成熟。