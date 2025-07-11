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大罷免首波投票日將於7月26日舉行，民進黨秘書長林右昌今（11）日晚間在板橋區永豐公園掃街宣講，同場還有罷團和新北市議員山田摩衣、戴瑋姍等，而林右昌提及國民黨立委葉元之時更狠嗆，葉元之現在龜縮、裝乖，整個人消失，但大家如果就此忘記他的壞，就是中了他的計。林右昌指出，葉元之說自己被罷免是因為他贏得少、罷團專挑軟柿子，但真正的原因是葉元之是附隨組織最堅實的支持者之一，而且他在立法院的所作所為也讓大家都看不下去，更多人質疑他的主業其實是跑通告，副業才是立委。林右昌也提到，藍白聯手通過普發現金1萬也是很離譜，國民黨的提案在立法院表決通過後才發資料，套句新北市長侯友宜講的話：「台灣的政治，沒看過這麼離譜」，還犧牲了了台電預算，但大家都需要台電的服務，刪掉預算真的不可取。林右昌強調，國民黨最近說要築葉元之防線，但葉元之根本是破口，所以罷團在板橋要全力掃、深入基層，而葉元之現在裝傻、裝乖，龜縮起來，讓大家忘記他的存在，大家如果忘記他的壞就是中了他的計。