我是廣告 請繼續往下閱讀

▲今日高壓逐漸增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣。（圖／中央氣象署提供）

▲週日將是未來一週最熱的一天，各地高溫普遍在攝氏32至34度。（圖／中央氣象署提供）

把握今明兩天好天氣出遊，氣象署預報指出，今（12）日高壓增強，水氣減少，各地轉為多雲到晴的天氣，不過午後還是要留意局部短暫雷陣雨，明（13）日為近期最熱的一天，大台北留意攝氏36度高溫。下週一（14日）水氣開始增多，尤其要留意下週四（17日），可能會出現1個以上熱帶系統，且不排除增強為颱風，不過後期預報還需要進一步觀測。中央氣象署預報，今（12）日各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，桃園以北地區及東北部山區並有局部大雨發生的機率，清晨至上午南部地區及中部沿海地區有局部短暫陣雨。氣溫預測：西半部24~35度，東半部25~34度；澎湖27~32度，金門26~33度，馬祖26~31度。今天環境風場為西南風至偏南風，迎風面擴散條件佳，北部位於下風處，污染物稍易累積。◾良好：竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖◾普通：北部明（13）日各地大多為多雲到晴，午後大臺北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨至上午南部地區有局部短暫陣雨。週日將是未來一週最熱的一天，各地高溫普遍在攝氏32至34度，東南部有焚風發生機會，大臺北及東南部上看攝氏35度至36度。下週一、下週二（14日、15日）水氣增多，西半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。16日、17日各地大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨。留意下週四（17日）以後，菲律賓東方海面將形成大季風低壓帶，可能會出現1個以上熱帶系統，且不排除增強為颱風，不過還需要等待下週進一步觀察。