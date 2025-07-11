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▲狄恩肯恩是影集《新超人》男主角，卻出來抨擊最新版《超人》電影的導演詹姆斯岡恩，把電影弄得太政治，好像要教育觀眾，會讓不少人倒胃口。（圖／摘自IMDb）

▲《新超人》女主角泰莉海契（左）之後在演藝界的發展明顯比狄恩肯恩（右）要好很多。（圖／摘自IMDb）

▲最新一代「超人」大衛科倫斯韋，在片中的表現頗受影評讚譽，美國目前除了搶先場的票房開紅盤，在「爛蕃茄」網站上的觀眾評分也很高。（圖／摘自IMDb）

DC漫畫最新電影版《超人》在全球各地上映傳出好口碑，美國雖然要到週末才會盛大推出，搶先首演場已經締造今年開年以來的最佳成績，票房高達2100萬美元，超越《星際寶貝：史迪奇》等賣座巨片，也比導演詹姆斯岡恩過去為漫威執導的《星際異攻隊》系列表現都要好。然而影集《新超人》狄恩肯恩卻砲轟詹姆斯扯超人是移民太過政治，會倒了不少觀眾的胃口，影響票房。狄恩肯恩並非大銀幕版的「超人」，卻是影集《新超人》的主角，該劇在歷來各種版本中的特色就是超人與女友露薏絲結婚，因此男女主角的分量同等重要，當年播出後一度受到歡迎，可是相較於扮演露薏絲的泰莉海契，日後不但在007《明日帝國》擔任龐德女郎，還是金獎大戲《慾望師奶》的主角，狄恩肯恩早就過氣，若不是有「『漂亮寶貝』布魯克雪德絲的前男友」身分，早已經被人遺忘。可是狄恩不僅在演藝界不再受到重用，保守派的立場還很鮮明，詹姆斯岡恩在新版《超人》電影藉著超人被酸民誤會要來統治地球、把地球女性當成後宮佳麗幫他繁衍後代，暗諷川普時代對於移民的種種懷疑慮，甚至說出超人就是個移民，讓狄恩肯恩看不下去，打槍表示新版《超人》本來讓他很抱期待，卻被詹姆斯岡恩的話給澆了盆冷水，認為又是「覺醒文化」的調調，會打消很多人看片的念頭。對於詹姆斯岡恩的「移民說」，狄恩肯恩諷刺道：「拜託，不用在強調他是移民，他本來就是個他Ｘ的外星人，好吧？」狄恩認為超人的某些傳統設定，譬如行事標榜「真理、正義以及美國的方式」，被改成「真理、正義以及人道的方式」，就很不對，覺得超人不能偏離美國的方式。美國傳統對於移民的態度也沒有不好，而且移民確實需要受到部分限制。他還更加碼稱好萊塢每次都想用電影「教育」觀眾，讓人越看越倒胃。這一番言論，看在觀念與時俱進的網友眼中，當然可笑不已，有不少人請他乖乖閉嘴，不要再出來讓自己丟臉。最新版《超人》電影在「爛蕃茄」網站的觀眾評分高達95，連最經典的克里斯多夫李維版都沒有這麼高，顯然先睹為快的觀眾是很喜愛這部影片的，就看保守派人士能不能敞開心胸，接受超人的新面貌。