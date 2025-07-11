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立法院今（11）日三讀通過普發現金1萬元，民進黨團回應會尊重行政院是否覆議的決定，而表決前，國民黨立委羅明才在議場捧著10張千元大鈔的發言也引輿論熱議，只見羅明才直問：「一萬塊是什麼？就是10個1千、100個100、1000個10塊。」被大批網友怒轟「把人民當乞丐嗎？」羅明才今在立法院發言指出：「每當我經過台大醫院、南京東路，台北市各個角落，看到需要金錢幫助的這些國人，有的跪在地上乞討，有的拿一個碗在那邊一直拜託買他的玉蘭花，我心裡有多麽沈重、多麽痛，莫忘世上苦人多，這是韓院長講的。」羅明才更指：「今天本席是代表全民意志，代表多數人，要告訴所有委員，我們需要這1萬塊。1萬塊是什麼概念？在某些人眼裡，可能買個菜就1萬，可能打個美容針就1萬，可是莫忘世上苦人多！一萬塊是什麼？」他並一張一張數著手中大鈔說：「1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，一萬塊就是10個1千，一萬塊就是100個100，一萬塊就是1000個10塊。」羅明財也說：「事實上，上次普發現金時，大家嘴上說不重要，但99％以上都領了這個錢，所以今天這個條例，要拜託袞袞諸公心中有人民，要有愛，因為需要錢的人很多啊，一人領1萬，快樂常相伴，大人小孩通通有希望，為什麼要斷送在經濟邊緣需要這1萬塊的所有年輕人的一點小確幸？為什麼要反對發給需要這1萬塊的所有單親媽媽？有多少老人多久沒拿到錢了？」羅明才數鈔的影片今日也在社群媒體上瘋傳，網友紛紛留言表示：「把人民當乞丐嗎？我繳的稅，被你們拿去發錢，還要我感恩戴德說謝謝？」、「把人民當作乞丐在施捨是不是？」、「那是我們的納稅錢， 不是拿來買票的」、「不考慮邊跳玖壹壹邊數鈔票？」、「你沒對不起你的數學老師，但你對不起你的選民」、「1小時就是60個1分鐘，1小時就是3600個1秒鐘」、「夏天是summer，Summer是我老婆」、「這個還要在國會殿堂教，有事嗎？」、「每過一分鐘就過了60秒的概念」