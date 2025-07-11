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立法院副院長江啟臣父親病逝，江啟臣近日也缺席立法院行程。不過竟有青鳥在網路留言惡毒聲稱，江啟臣爸爸過世，「是因為壞事做太多」。國民黨發言人楊智伃說，這種冷血毫無人性的言語，是一種無底線的毀滅心態。早已無關政治，這是對人命的不尊重、對基本人性的背叛。楊智伃說，江啟臣肩負立法院的工作，同時面對喪父之痛，而江啟臣也因父親的教導，將治喪事宜將一切從簡，但是即便如此江啟臣想低調走過喪父之痛，仍逃不過罷免團體的惡意抹黑，連已經過世的長者也不放過。當毫無理由的仇恨成為大罷免唯一的燃料，還能叫做民主嗎？這是現在大家都在問的問題。楊智伃也說，近期網紅鍾明軒再度拍片發聲，過去只因為去了中國旅遊，就被青鳥側翼剪影片、貼標籤、瘋狂霸凌，毫無證據的抹紅攻擊像瘟疫一樣散播，即便當事人多次提出證據與解釋，卻依舊被霸凌出征，看到鍾明軒仍舊勇敢為自己發聲的字字句句，都讓人感到心疼與不捨。楊智伃說，然而這樣的社會氛圍，是誰創造的？這樣的打壓與獵巫，是誰默許的？所謂的「公民參與」根本是民進黨假扮的仇恨機器，成為一場泯滅人性的鬥爭工具。這場大罷免運動，製造了對立、擴大了仇恨，也撕裂了這片土地上原本僅存的彼此信任。甚至連最基本的倫理和人情，也被踐踏得體無完膚。楊智伃說，一旦罷免變成發洩憎恨的工具，當謠言比真相更有市場，仇恨將吞噬台灣。在這個時代，溫柔是一種勇敢，堅持良知是一種力量。而「不同意罷免」，不只是投下一票的選擇，更是對這個社會說：我們要人性，我們要理性，我們要一個不被仇恨綁架的台灣。