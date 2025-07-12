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第107屆夏季甲子園將於8月5日開打，日本各地區也在本週開始進行地方大會，北海道駒澤大學附屬苫小牧高中昨（11）日在南北海道大會16強遭遇大麻高校，台灣留學生林逸洋此役繳出3安「猛打賞」並貢獻1分打點，加上王牌投手寺田七將8.2局好投，苫小牧以6： 0完封大麻，成功晉級南北海道大會8強，距離相隔18年的夏季甲子園門票，還有3場硬戰。南北海道大會10日開打，駒大苫小牧今日迎來首戰，王牌投手寺田七將此役展現驚人壓制力，單場投出15次三振，更一度演出連續6打席三振。最終此役寺田投8.2局無失分，用114球，被敲出4支安打，送出15次三振、1次保送。據《日刊體育》報導，寺田在賽後表示，「我是抱著每場比賽都要自己投完的心情來應戰的。」但此役在第9局2出局時，寺田被教練團換下場，無緣挑戰完封勝，雖然有遺憾，但寺田強調，「比起完投，球隊的勝利更讓我開心。」寺田平時以控制用球數、保持節奏為主，偏好讓打者無效擊球形成出局數的投球型態，寺田談到此役投球狀態，「我有刻意用低角度滑球誘使對手出棒，目標就是用三振解決對手。」除了王牌投手寺田繳出好投，苫小牧打線全場敲出10安、攻下6分，其中隊長「台灣留學生」林逸洋5打數敲出3安打，演出「猛打賞」，另外共下1分打點。左外野手藏本真之輔也繳出3安、2打點的好表現。林逸洋日前曾接受《日刊體育》採訪，並直言，「3年來所努力的一切，一定要在最後一場大賽中完全展現出來，目標就是（南北海道大會）奪冠，絕對要打進甲子園。」駒大苫小牧過了第1關後，還需要再拿3勝，才能打進夏季甲子園，明（13）日的8強賽，駒大苫小牧將遭遇實力堅強的苫小牧中央高校。