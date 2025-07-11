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丹娜絲颱風重創中南部地區，因無中央山脈屏障，嘉南平原遭受重創，發生史無前例的2454支電線桿受損。然而，有民眾及網友批評，台電速度慢，更懷疑是「光電愈多停愈久」或是「南電北送」緣故。台電回應，即使發電量充足，但停電主因還是因電網出現毀損，就像沒有水管，水再多都沒有辦法輸送，絕非外界所懷疑原因。台電表示，丹娜絲颱風於嘉義登陸，在無中央山脈屏障下重創嘉南平原，全國電桿倒斷規模已達近2,500支，造成嘉義、台南等地大規模停電，因短時間需重建大量電桿，造成人物力前所未見的挑戰，再加上停電處零星分散，更加劇搶修難度。而目前為止，台電動員全國各區處人力馳援嘉南，迄今已動員超過2.4萬人，動員車輛近萬車次。今日亦持續出動搶修，截至今日上午9時，全國已復電超過92萬戶，復電率95%。台電目前仍持續搶修高壓主幹線，預計今日完成主幹線修復，以恢復多數大聚落的民生用電為目標。然而，據《壹蘋新聞網》報導，有受訪者指出，台南光電板越多的地方，停電時間就越久；臉書「漂浪島嶼--munch」指出，屋內大停電、屋外的巨大光電場正將大量電力向城市輸送，這是沿海鄉村常見的電力荒謬劇。對此，台電表示，目前嘉義、台南大停電，主因還是因為設備毀損，就算光電板架多架少都沒有影響，都可以馬上有電，設備毀了，連電都不可能送出去，形容電線是就是電力輸送的那根水管，只要中間大水管破洞、毀損，無論上游有多少水，都永遠送不到管線末端。現在台電已經把全台灣區處的人都派到嘉南平原，現已復電逾9成5，還有4萬7千戶停電，今日力拚完成主幹線修復，前進大聚落搶修。台電補充，主幹線就像是人體的「大動脈」，接起來之後才可能再去通「微血管」，也就是各區的分線，所以接下來收尾時進度會開始變得稍微緩慢，但台電同仁也將會盡全力搶修，讓大家可以早日復電。