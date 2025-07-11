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立法院今（11）日以贊成60票、反對44票三讀通過國民黨版本的《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，其中包括普發現金1萬元，目的強化消費韌性、擴大內需，提振經濟效益，對此， 民進黨團幹事長吳思瑤表示，行政院後續是否提起覆議或釋憲，將尊重行政部門決定。原《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》規模原為4100億，但國民黨版本除刪除撥補台電千億，放行國土韌性1500億，也加入了普發現金1萬元所需的2350億，最終規模達到5450億。吳思瑤會後表示，今天非常遺憾，藍白再次聯手暴增政府預算的支出，從行政院歲計賸餘的4100億到需要舉債的5450億。整個議案的表決只有9個條文，但可以看到民眾黨依舊是國民黨最好的領導者。民眾黨雖然也提出了自己的版本，但並沒有突破4100億的上限，在國民黨議案表決時每條都採取默許通過方式。藍白聯手的本質還是再一次呈現在國人的面前。吳思瑤指出，這個增加政府支出涉及違法違憲、債留子孫、舉債發現金救罷免的議案，已經被三讀通過。這樣逾越憲法的授權，一而再再而三的增加政府支出，涉及違憲的法案，民進黨團會尊重行政院提出覆議案與否的決定。吳思瑤指出，如果循往例，對於這種立法權片面的增加政府預算支出，而且是一次暴增了一千多億的規模，可以說非常大幅侵害了財政紀律。行政部門提出覆議與否，民進黨團都會支持；提出覆議案後，循憲法的救濟程序是否提起釋憲，民進黨團也依舊尊重行政部門的決定。吳思瑤表示，過去這一年來在野黨的違憲亂政，已經有諸多類似的肉桶、錢坑法案，行政部門若採取覆議乃至於釋憲，都會予以尊重。今天剛三讀完，行政、立法之間還是會磋商整個條文對於國家財政的影響層面和後續窒礙難行的部分，會經過充分的溝通之後來決定覆議與釋憲提起的時間點，或是不提起。吳思瑤也強調：「提出覆議與釋憲應當是不得已也必須做出的政治表態，因為我們要捍衛憲法，我們要捍衛財政紀律。」