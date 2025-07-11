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國民黨立委張智倫今（11）日被爆料妻子彭涵自2018年6月於加州購買一戶獨棟住宅，卻長期未在《公職候選人財產申報表》、《公職人員財產申報表》上申報該房產，遭質疑長期隱匿海外資產，而雙和罷團今也發文以「讚歎啊」狠酸張智倫，並痛批問題的核心非房產本身，而是作為立委卻選擇隱匿事實、違法不報，踐踏誠信與法治，應道歉並知所進退。據《自由時報》報導，張智倫夫婦財產申報「漏報」一戶2018年購入、價值2500萬元至2900萬的美國加州房產，不過張智倫辦公室僅回應「已申報」，然而媒體查閱監察院廉政公報時發現，張智倫申報92筆土地、21筆建物全位於雙北，並無該筆美國房產。據報導，彭涵自2018年6月於美國加州購入一戶獨棟住宅，甚至房產還是一次付清、無貸款，竟長期未在《公職候選人財產申報表》、《公職人員財產申報表》申報這棟於美國持有的住宅，質疑張智倫長期隱匿海外資產。另外，據公開資料，張智倫名下有現金35萬7965元、存款3684萬8917元、股票3492萬5500元、8筆保險，和2筆債權5085萬，分別為出售土地所得985萬與借款4100萬，另有事業投資663萬8162元，粗估身價上億，同時另有債務約9150萬，主要是出售土地未過戶完成的預收土地款8100萬及2筆合建保證金。對此，新北雙和罷免團隊痛批，張智倫家族身為擁有百億資產的建商世家，若無國籍身分之問題，在海外置產原非罕事，人民對此不會苛責。然而，問題的核心並非房產本身，而是張智倫作為現任立委，竟選擇隱匿事實、違法不報，踐踏誠信與法治，嚴重損害中和選民對公職人員的信任。雙和罷團指出，本次罷免並非要攻擊國民黨或其立委，而是希望國民黨找回廉恥。身為立法委員在法律之前，更應該做為人民的表率。中和需要的，是能為人民做表率的立委，而不是不敢面對真相、用謊言掩蓋錯誤的政客。雙和罷免團隊重申：此次罷免並非針對政黨，而是對失職立委的民主問責行動。罷團更呼籲張智倫立刻出面公開說明，並就隱匿財產一事向全體市民道歉。擁有海外資產不是罪，但說謊與違法，則是不可原諒的失德行為。廉恥，是從政的最低門檻。誠信，是人民最後的期待。張智倫若仍有一絲公僕自覺，請勿逃避，請勿閃躲。