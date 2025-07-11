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台鋼雄鷹今（11）日北上作客新莊球場，展開與富邦悍將的3連戰，此役雄鷹在第5局靠著串連安打以及陳飛霖的高飛犧牲打，率先攻下1分，不過悍將在9局下靠著范國宸的再見全壘打，以2：1逆轉獲勝，終止2連敗。此役雄鷹推出洋投艾速特交手悍將洋投魔力藍。前2局雙方都無得分，3局上雄鷹展開攻勢，曾子祐敲安，顏郁軒獲得保送，一出局後王博玄敲出左外野飛球，不過悍將左外野手高捷卻發生守備失誤，讓雄鷹攻佔滿壘。魔力藍不受隊友失誤影響，先三振郭永維，再讓吳念庭敲出飛球出局，順利化解失分危機。5局上雄鷹攻勢再起，顏郁軒敲安後藉由隊友推進上到二壘，王博玄敲安，雄鷹攻佔一、三壘，陳飛霖敲出中外野飛球，形成高飛犧牲打，雄鷹先馳得點，取得1：0領先。此役悍將並非毫無攻勢，4、5、6局都出現二壘安打，但後續打者未能串連攻勢，皆讓艾速特安全下莊，此役艾速特主投6局無失分。第7局開始雄鷹啟動牛棚，張誠恩、陳柏清接力登板，雖然都有被敲安，但都能利用雙殺化解悍將攻勢，連2局形成變相3上3下。9局下雄鷹推出終結者林詩翔登板救援，兩出局後被張育成敲安，隨後遭到范國宸敲出再見全壘打，終場悍將就以2：1逆轉雄鷹，終止近期2連敗。