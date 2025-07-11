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▲思科(CISCO)攜手晉泰科技舉辦AIOT生態系發展基地及研發中心啟用儀式，期開創亞太智慧產業樞紐。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

▲思科資深副總裁及全球創新長Guy Diedrich致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

▲經濟部產業發展署署長邱求慧致詞。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

▲經濟部產業發展署署長邱求慧(左2)到亞灣AIOT生態系發展基地及研發中心參觀。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

▲與會人員到亞灣AIoT生態系發展基地及研發中心參觀。(圖／記者黃守作攝，2025.07.11)

全球網通龍頭思科(CISCO)攜手晉泰科技等25家技術解決方案夥伴，以及21家在地企業夥伴，於今(11)日，在經濟部產業園區管理局高雄軟體科技園區，舉辦AIOT生態系發展基地及研發中心啟用儀式，期開創亞太智慧產業樞紐。思科(CISCO)攜手晉泰科技舉辦AIOT生態系發展基地及研發中心啟用儀式，是由高雄市長陳其邁、副市長羅達生、經濟部產業發展署署長邱求慧、思科全球資深副總裁及創新長Guy Diedrich、思科台灣總經理林岳田等人共同主持，有來自國內外科技業者與會，共同見證思科(CISCO)在亞洲重要的AIOT產業鏈，據點正式落地高雄軟體科技園區。思科全球資深副總裁及創新長Guy Diedrich表示，思科(CISCO)與晉泰科技攜手，在高雄啟動亞灣AIOT生態系發展基地及研發中心，整合三大創新平台，包含GSS+晉泰智慧數據中台、Smart+AI平台，以及全球維運支援平台，分別對應數據整合與資安查核、AI智慧應用與決策支援，以及跨國維運與全球服務三大核心能力，以全面推動高雄產業智慧化與國際化進程。高雄市長陳其邁說，全球網通龍頭思科(CISCO)看好高雄發展，攜手晉泰科技等25家技術解決方案夥伴，以及21家在地企業夥伴，舉辦AIOT生態系發展基地及研發中心啟用，而高雄市持續推動亞灣2.0智慧科技創新園區，聚焦AI、永續及資安三大主題，預計培育5000位AIOT人才，並以智慧港灣為試煉場域，打造亞太智慧產業樞紐。陳其邁並以地理位置分析，高雄港連結全球主要貨運港口，從航運來看，尤其東北亞、東南亞地緣政治最中心的樞紐地帶，他強調，未來發展攸關重要，所以選擇高雄港作為練兵試驗場域，對我國未來整體發展影響深遠。陳其邁進一步表示，未來在智慧運用服務、Smart AI的推進，以及與全球三大維運平台的整合等，期待高雄市政府持續與思科及所有夥伴共同深化合作，同時感謝校園在人才培育方面與市府攜手合作成長，匯聚人才鑄造亞灣未來，共同為我國產業發展努力。經濟部產業發展署署長邱求慧指出，推動AIOT解決方案試煉與智慧應用落地，為我國數位轉型與在地產業升級注入新動能，思科(CISCO)攜手晉泰科技，計畫集結25家技術解決方案夥伴與21家在地企業，導入高雄港70號碼頭進行12項應用驗證，建構具擴散潛力的智慧港灣場域，展現可輸出、可複製的模組化生態系。產業發展署署長邱求慧等人，並到AIOT生態系發展基地參訪，且聽取簡報，彼此交流分享，期打造高雄成為亞太智慧產業與資安關鍵人才之樞紐。