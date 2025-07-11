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立法院今（11）日下午5點開始表決含普發現金1萬元的《強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》草案，未料國民黨立委呂玉玲突然昏倒在地，周圍人急忙將她扶起休息，不過，呂玉玲堅持投票，並仍出席晚間在自己選區的反罷免造勢活動，立法院長韓國瑜力挺表示，呂玉玲使命必達，咬緊牙根也要照顧百姓，大家一定要出來投票，不能縱容不公不義的大罷免。呂玉玲傍晚在立法院因身體不適昏厥，但她除堅持參與表決，也依然出席晚間的「團結之夜」造勢，而除了韓國瑜，新北市長侯友宜、桃園市長張善政、台中市長盧秀燕均出席站台。韓國瑜指出，立法院剛剛表決從超收5千多億的稅金裡拿出2340億，全台灣人不分年齡大小，每一個人加發1萬元的特別預算。今天在會場看到呂玉玲委員堅忍不拔、認真打拚，是現場唯一一位立委在表決的時候坐著輪椅、血壓飆高到170，而我們的法案剛出來，就像麵包從烤箱剛拿出來一樣。韓國瑜說，呂玉玲委員很了解，台灣的民調是贊成普發現金的，至少66％的人民希望直接發現金，所以呂玉玲不敢忘記鄉親對她的託付，天旋地轉、頭昏腦脹，立刻在立法院醫護室打針吃藥，她堅持要坐著輪椅進去，他在主席台看著呂玉玲，緊張的不得了，但呂玉玲表現始終如一，不忘初心，使命必達。韓國瑜也提到，726大罷免不公平、不正義的情況之下通過的話，大罷免若成功，台灣民主一場空，完全不合理，他們有貪污、腐敗、偷懶了嗎？他們很多出席率百分之百。韓國瑜強調，呂玉玲13年來在桃園平鎮地區的選民服務高達20萬件，她幫桃園地區至少爭取1200億的建設經費，今天冒著身體健康的風險，依然咬緊牙根，為了普發現金照顧民眾，堅持去投票，這樣也把她罷免，請問罷免的標準到底在哪裡？這是百分之百的政治鬥爭。韓國瑜呼籲，大家不光是心動，還要行動，不出來投票就是縱容、放縱不公平不正義的罷免發生，所以一定要出來投票。