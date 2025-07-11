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▲全縣農業受損面積達1,188.61公頃，作物涵蓋香蕉、檸檬、番石榴、紅龍果、瓜果、豆類、花卉與蔬菜等。（圖／屏東縣府提供）

受丹娜絲颱風與連日豪雨侵襲，屏東縣農業災損累計已突破8,200萬元，縣長周春米今（11）日前往萬巒、萬丹、里港等地勘災，除指示縣府團隊全力協助農民復耕重建，也強調面對極端氣候已成常態，農業防災必須前移，從根本打造更具韌性的生產環境，並將向中央爭取納入更多農業資材補助，減少農民損失。縣府農業處統計，截至7月10日止，全縣農業受損面積達1,188.61公頃，作物涵蓋香蕉、檸檬、番石榴、紅龍果、瓜果、豆類、花卉與蔬菜等，災損金額達8,267萬4,000元。其中以香蕉受創最嚴重，受損面積約580公頃，損失逾4,198萬元。周春米今日實地勘查農損嚴重區域，與農民面對面交流災情，表達關心與打氣，並表示農業部已啟動天然災害救助機制，針對木瓜、香蕉、苦瓜、胡瓜、紅龍果及恆春鎮大豆等作物提供現金救助與低利貸款，呼籲農友儘速向鄉鎮公所申報，縣府也同步向中央爭取「從速、從簡、免現勘」，簡化流程，加速農友復耕。她指出，許多作物因豪雨及強風倒伏、網室棚架全毀，損失慘重，但目前農業資材如竹管、棚架並未列入補助範圍，造成農民重建壓力極大。例如一位萬巒蕉農原種植4,500株香蕉，卻因南投竹山供應短缺，僅取得1,700支竹管，其餘香蕉因缺乏支撐全數倒伏。「農民不該成為極端氣候下的犧牲者」周春米表示，農業資材與設施應納入災前整備的範疇，目前中央僅補助網室，未涵蓋更耐用的設施如錏管。她建議應全面檢討補助範圍，引進更抗風、壽命更長的設施，以強化農業抗災能力。她也指出，丹娜絲颱風來勢迅猛，加上豪雨持續，不僅造成農業損失，也衝擊原鄉山坡地、農田與基礎設施，未來應同步強化災前準備與風險管理，包括資材供應、設施設計、生產模式及補助制度，中央與地方應攜手打造更具防災韌性的農業環境。除了農損勘查，周春米也前往內埔鄉屏86線信東路段，了解因私人土地回填導致積水問題，現場聽取工務處與水利處簡報後，立即指示優先改善側溝排水系統，並研議設置箱涵工程，確保未來暴雨期間水流順暢，保障居民生命財產安全。