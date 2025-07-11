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美中關稅政策尚未明朗，市場觀望氣氛濃厚，拖累上海集裝箱出口運價指數（SCFI）連續第五週下跌。不過，遠東航線中，美國航線率先止跌反彈，成為近期亮點。最新出爐的SCFI顯示，11日指數下跌30.2點至1733.29點，單週跌幅1.71%。從各主要航線來看，遠東到歐洲每20呎櫃（TEU）運價報2099美元，僅小跌2美元，跌幅0.09%；遠東到地中海則每TEU下滑202美元至2667美元，跌幅達7.04%，是主要航線中跌幅最大的區段。相較之下，遠東到美國航線表現逆勢回升。遠東到美西每40呎櫃（FEU）報價上漲105美元至2194美元，漲幅5.02%；遠東到美東每FEU小幅上漲48美元至4172美元，漲幅1.16%。近洋線表現則較平淡，遠東到東南亞每TEU下跌2美元，跌幅0.44%；遠東到日本關西、關東及韓國線則與前一週持平，未見明顯變化。