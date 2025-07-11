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▲富邦悍將范國宸9局下從林詩翔手中敲出再見全壘打，助隊以2：1擊退台鋼雄鷹。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（11）日在新莊主場與台鋼雄鷹進行3連戰，前8局1分落後，9局下靠著范國宸的再見2分砲，以2：1逆轉擊退雄鷹，賽後范國宸直呼「像是作夢」，他直言生涯沒打過再見轟，原來是這種感覺。范國宸也透露，這支全壘打也圓了女兒的「啦啦隊夢」。悍將此役前8局得分掛蛋，以0：1落後，不過9局下面對雄鷹終結者林詩翔，張育成在2出局後敲出安打，范國宸鎖定林詩翔變化球，敲出再見全壘打，助悍將以2：1逆轉獲勝。賽後范國宸直呼不敢相信，「生涯沒打過再見全壘打，原來是這種感覺，全場為我加油，很像在作夢。」范國宸笑說，擊球當下感覺不錯，「滿緊張的，但我應該要先跑壘，沒過牆就尷尬了。」范國宸回到本壘後，與張育成、陳金鋒擁抱，他透露張育成跟他說「打的漂亮」。范國宸直言，張育成的安打很關鍵，「面對對方終結者，在纏鬥情況下敲出安打，讓攻勢延續延續。」范國宸說，壘上有人後，林詩翔的投球節奏必定會不同，因此在場邊就思考過該如何應對。范國宸自然是獲得單場MVP，在頒獎時，女兒「Q妹」也上台與范國宸跳舞同樂，范國宸笑說，「女兒喜歡那個氛圍，想當啦啦隊。」因此范國宸回到本壘後，馬上問工作人員，女兒有沒有到場邊等待。