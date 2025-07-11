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▲富邦悍將范國宸9局下從林詩翔手中敲出再見全壘打，助隊以2：1擊退台鋼雄鷹。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將范國宸敲出再見全壘打，幫助球隊以2：1擊退台鋼雄鷹。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（11）在新莊主場與台鋼雄鷹展開3連勝，靠著9局范國宸的再見2分砲，以2：1逆轉擊敗雄鷹，賽後總教練陳金鋒表示，每個人都想上壘幫助球隊，「驚訝倒不會，（范）國宸這支全壘打確實打得很好，幫助我們拿下勝利。」鋒總也解釋為何此役讓富藍戈跨局投球，「投手教練有考慮到追平的可能性，如果第9局平手，張奕可以上來多丟幾局。」悍將前8局1分落後，9局下2出局後，張育成敲出安打，接著范國宸鎖定林詩翔的變化球，一棒轟出左外野全壘大牆，直接終結比賽。這發再見2分砲不僅幫助悍將終止近期2連敗，也讓「新莊城堡」響起震耳歡呼聲。談到范國宸的再見轟，悍將總教練陳金鋒淡定表示，「驚訝倒不會，因為大家一直都有在上壘，每個人都想上壘、幫助球隊。國宸這支全壘打確實打得很好，幫助球隊拿下勝利。」此役悍將投手群穩定壓制雄鷹打線，先發投手魔力藍主投7局失1分，狂飆7次三振。鋒總肯定他的貢獻，「他今天表現得很好，後段也維持不錯，把分數壓下來，才有後面守備、打擊配合的空間。」鋒總老生常談，只要投、打、守都能配合好，控制比賽的能力就會越來越好，贏球機率也會提高。洋投富蘭戈在第8局登板，投2局無失分，最後拿下勝投，不過悍將卻沒推出張奕把守第9局，對此鋒總也作出解釋，「投手教練有考慮到追平的可能性，如果第9局平手，張奕可以上來多丟幾局。」鋒總直言，富蘭戈有投跨局的能力，「當下選擇讓他繼續投，希望能把比賽穩住，再由張奕接手，2人都是可以跨局的投手，誰先上都沒問題。」悍將此役打線雖然沉寂，卻在最後關頭抓住機會逆轉勝出。張育成此戰4打數2安打；范國宸前3打席雖無建樹，但在9局下敲出致勝再見全壘打。