我是廣告 請繼續往下閱讀

街口金融科技公司遭泰山企業追討36億投資款，導致子公司街口電子支付陷入停用風暴，街口金科董事長胡亦嘉今（11）日晚間在臉書發文強調，街口支付用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。同時，為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任，即便街口金科已上訴二審，會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。胡亦嘉指出，近日來的紛擾，來自街口金科與泰山未如預期的民事一審判決，造成社會大眾關切，佔用新聞版面，他本人深感抱歉。不過，他還是必須強調，街口電子支付，是由金管會管理之金融機構，有健全的管理機制，用戶、商戶的所有金流，只能由保管銀行運作，全部信託，街口或任何人都無法去碰觸到，是絕對安全的。希望一些不實的說法，可以停止。也十分感謝很多商戶，不被不實的傳言所影響。他還說，雖然對於街口金科一審判決有許多疑問，亦不論特意媒體操作的意圖，但為經營金融機構，需要肩負更多責任，不應有任何因素，影響用戶與商家的信任。因此街口金科雖已上訴二審，但會立刻積極與泰山公司尋求解決方法，期望能不用繼續對簿公堂，盡快解決雙方歧異。