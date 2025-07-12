《The Ringer》資深記者Howard Beck近日撰文，探討「詹皇」LeBron James與NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊之間的微妙現況，一段既充滿榮耀也漸趨疲憊的關係。文章指出，James選擇執行合約的那一刻起，他似乎就與奪冠無緣了，因為他目前和湖人前進的方向有些不同，處境進退兩難，甚至有聯盟高層直言：「他被困在洛杉磯了。」

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詹皇選擇拿錢　與馬龍當年做出不同選擇

儘管湖人今夏靠著從達拉斯獨行俠交易來Luka Doncic打開了新的10年窗口，但陣容整體實力仍無法與雷霆等西區豪強抗衡。而對即將年滿41歲、剛拿下生涯第21次入選年度最佳陣容的James來說，他的時間則早已進入倒數。

Beck指出，若James是為了冠軍，他本可以選擇離開。他本有機會拒絕今年夏天價值5260萬美元的球員選項，轉而與丹佛金塊的Nikola Jokic、密爾瓦基公鹿的Giannis Antetokounmpo、紐約尼克的Jalen Brunson，甚至是他的家鄉球隊克里夫蘭騎士聯手追逐最後一冠。但他最終選擇了留在湖人，選擇了那筆高薪，放棄了完全主導自己生涯最後篇章的機會。

Howard Beck將James與2003年的馬龍（Karl Malone）做了對比。當年40歲的Malone為了冠軍夢，甘願接受1500萬美元的底薪加盟湖人，足足減薪1800萬美元，只為與Kobe Bryant和Shaquille O'Neal並肩作戰。Gary Payton同樣選擇減薪加入。對比之下，James的選擇就顯得務實許多，也失去了對「爭冠」主導權的掌控。

▲NBA洛杉磯湖人球星LeBronJames長年來飽受「干政」質疑，被認為是幕後操盤手。對此，他的知名經紀人RichPaul近日首度公開駁斥，並以當年RussellWestbrook的交易案為例，強調LeBron絕非球隊決策者。（圖／美聯社／達志影像）
▲若James是為了冠軍，他本可以選擇離開。他本有機會拒絕今年夏天價值5260萬美元的球員選項。（圖／美聯社／達志影像）
詹皇被困在洛城　合約難以被交易

湖人過去幾年在自由市場上的操作一再令人失望（2021至2024年），今年雖有Doncic，但配角群實力依舊不足。即便如此，球隊在2023年選秀中仍無償選進James的兒子Bronny，儘管外界質疑不斷，湖人仍願為James成全夢想。

如今的James仍能左右聯盟話題，一言一行牽動交易謠言與輿論風暴。但正如一位匿名高層所說：「我覺得他被困在洛杉磯了。」Beck更點評道：「他可以抱怨，可以讓經紀人放話，但那張年薪5千萬的大合約，也讓他難以被交易。」

James選擇了金錢，也選擇了承擔那背後的代價。他沒有像馬龍一樣為冠軍全力一搏，而是留在了熟悉的湖人，在夢想與現實之間，做出了屬於自己的抉擇。

這是否意味著他放棄了奪冠機會？或許。但更現實的可能是：他清楚知道自己還能打多久，也清楚知道，現在的NBA不是靠一己之力就能奪冠的聯盟。而他也不再是當年那個能拖著隊伍一路殺進總冠軍賽的超人。


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