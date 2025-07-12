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美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇近況陷入低潮，在台灣時間10日以2：3不敵密爾瓦基釀酒人，遭對手三連戰橫掃，苦吞本季最長的6連敗。儘管擁有超豪華陣容與高薪球星，卻難擋小市場球隊的團結與韌性，成為全美媒體熱議焦點。更糗的是，道奇隊本季將近3.4億美元的總薪資，比釀酒人多出超過三倍，也讓美國媒體在系列賽後狠酸，他們是由「8位超級球星與22個問號組成」。在與釀酒人的這三連戰中，道奇打線全面熄火，總計僅攻下4分。雖然大谷翔平在第二戰面對備受矚目的新人Jacob Misiorowski轟出個人本季第31轟，仍難挽敗局。而Mookie Betts、Freddie Freeman、Will Smith等主力打者也在系列賽中全面被封鎖，毫無建樹。投手方面，開局便爆雷。首戰由山本由伸先發，卻在第一局就遭KO，僅投0.2局失4分。第三戰則由牛棚接力登板，雖一度守住僵局，但延長賽中仍遭釀酒人敲出再見安打吞敗，無法止敗，系列賽被釀酒人橫掃。《Heavy》媒體直言，道奇本季開局總薪資高達3.4億美元（約合新台幣99億元），釀酒人則僅為1.1億1000萬美元（約合新台幣32億元），兩隊在資源規模上天差地遠，卻打出截然不同的風貌。報導直批道奇「彷彿認為勝利是理所當然」，即便有大谷翔平轟出全壘打，也無力回天。相較之下，釀酒人展現出緊張感、團結性與明確的比賽意圖，成為「真正平衡的球隊」。該媒體更狠評道奇是「由8位超級球星與22名雜魚組成」，並強調釀酒人這次不只是橫掃對手，更「將道奇的弱點公諸於世」。文章最後總結指出：「釀酒人證明了，韌性、育成與完整的26人戰力，比起高薪巨星更具勝利價值，且這些成就多由一般球迷還叫不出名字的球員完成。」道奇將在明星賽前最後一個系列戰迎戰舊金山巨人，能否終止頹勢，重新找回贏球節奏，備受關注。