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第107屆夏季甲子園將於8月5日開打，日本各地區也在本週開始進行地方大會，宮崎日南學園9日在宮崎縣大會2回戰（32強）遭到延岡星雲高校，台灣留學生蔡韋辰單場敲出雙安，貢獻2分打點，幫助日南以11：0提前5局「扣倒」延星高，挺進第3回合（16強）。日南學園今年從2回戰打起，首戰碰到延岡星雲高校，台灣留學生蔡韋辰扛先發第4棒、中外野，1局上首打席，蔡韋辰把握一、三壘得點圈機會，敲出二壘安打，替日南先馳得點取得1：0領先。2局上日南已經取得3：0領先，蔡韋辰第2個打席同樣是一、三壘得點圈局面，他敲出中外野飛球，形成高飛犧牲打，替日南攻下第4分。3局上蔡韋辰第3個打席，日南已經取得9：0大幅領先，蔡韋辰敲出二壘安打，是他此役第2支安打。蔡韋辰此役2打數2安打，皆是二壘安打，貢獻2分打點。終場日南就以11：0提前5局「扣倒」延星高，晉級第3回合，下一場比賽將在日本時間16日早上9點進行。蔡韋辰日前曾接受《朝日新聞》採訪，赴日留學的目標就是站上甲子園舞台，「那種認真的對決、球員們集中精神面對每一球，加上滿場觀眾的熱烈歡呼，真的令人著迷，那種『輸了就結束』的背水一戰精神深深吸引了我，我也想站上那個舞台。」