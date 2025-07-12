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▲湯姆克魯斯的最新財產估計，達到8億9000萬美元，也是收入非常驚人的有錢男星。（圖／美聯社／達志影像）

▲布萊德彼特最新的財產估計，也超過5億9400萬美元，足以打進男星中的前10名。（圖／美聯社／達志影像）

▲成龍據估計是財產最豐厚的華人男星，身家高達5億5709萬美元，可以排到全球第10。（圖／美聯社／達志影像）

好萊塢巨星的財富是平民百姓3輩子也累積不出來，只能在一旁羨慕，可是巨星與巨星之間，仍然有高低之分，而且目前正當紅的大牌，未必最有錢。就像《富比世》統計出的2025年最富有男星，就不是最近最有話題的湯姆克魯斯或布萊德彼特，竟是印象中已經很久沒有主演票房大片的阿諾史瓦辛格，財產據估計約在12億到15億美元左右，阿湯、小布都只到他的一半或一半再稍微多一些。阿諾史瓦辛格在本月底就要過78歲的生日，早在湯姆克魯斯以《捍衛戰士》成為好萊塢頭號英俊小生之前，阿諾已是動作天王，當時的觀眾不會期待阿湯在電影裡是否又有啥高危險性的動作場面，因為他就是走耍帥路線，真正在銀幕上殺得頭破血流，還是阿諾史瓦辛格、席維斯史特龍或布魯斯威利的招牌好戲。這3人之中，阿諾主演的大成本巨片最多，也因而分得的票房紅利最為可觀。曾是健美比賽冠軍的阿諾，標榜「胸大有腦」，一點都不假。他把拍電影賺來的好幾桶金，經過妥善的投資，用錢滾出更多的錢，財富累積更高。他後來一度從影壇轉向政壇、擔任美國加州州長，政界人士的投資管道和影劇圈又不一樣，他都能夠掌握好，還將一部分金額投入房地產的炒作，也是累積財富的重要方法。《富比世》今年將阿諾列入「10億美元富豪」的名單中，該刊物估算較為保守，認為他的身家在11億美元以上、接近12億美元，其他管道乾脆稱他的財產達到14.9億美元，就算接下來的人生中都不用拍戲，他也能夠奢華終老。相較之下，在好萊塢紅超過30年的湯姆克魯斯，財產才8億9100萬美元，布萊德彼特的財產更僅達5億9400萬美元，跟阿諾的財富比起來真的是小巫見大巫。阿諾、阿湯、小布之外，還有那些超有錢的男星？曾經好幾年都是男星吸金之冠的巨石強森，還是有近11.9億的財產，不容小覷。「寶萊塢一哥」沙魯克罕的財產有8億7650萬美元，是當地最富有的巨星。喬治克隆尼與勞勃狄尼洛財產都有美金7億以上，湯姆漢克斯與傑克尼柯遜的財產都在5億7000萬美元以上。前10名的最後一位，是唯一的華人大牌成龍，財產約為5億5709萬美元。