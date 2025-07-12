我是廣告 請繼續往下閱讀

▲LeBron仍可能在2025-26賽季完成最後一舞，甚至舉辦退休巡迴賽，接受如同Kobe般的告別式，但球團的焦點已經轉向Doncic。（圖／美聯社／達志影像）

ESPN在11日發表了一篇重量級報導，揭開NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊近來內部暗濤洶湧的轉型過程，球團高層已明確展開「後LeBron時代」的準備，並計劃於2026年與LeBron James分道揚鑣，正式迎接Luka Doncic作為新門面的時代。根據記者Ramona Shelburne與Brian Windhorst的說法，湖人並未主動提供LeBron任何延長合約的談判，這是他生涯23年來首次成為球隊視為「合約到期即結束合作」的超級球星。該媒體還爆料，自從總管Rob Pelinka從達拉斯小牛隊手中得到這位年輕球星以來的3個半月裡，他經常與Doncic交談，但在賽季中期，兩人沒有太多時間建立關係，湖人隊和聯盟其他球隊一樣敏銳地意識到，今年8月2日後Doncic將有資格與球隊續約，屆時他將做出重大的決定。而對於湖人來說，休賽期最重要的事情無疑是獲得Doncic的承諾。根據目前的合同，他可以在明年夏天選擇成為自由球員，這對任何球隊來說都是一個令人不安的處境。湖人隊希望透過讓Doncic接受一份新合約來避免這種情況。而這無法避免的倒置了球隊重心的轉移。而這一切，從2025年春天開始已逐漸浮出水面，當Doncic與Pelinka、教練JJ Redick，以及經紀人Lara Beth Seager一同現身洛杉磯名人餐廳Craig's，LeBron並不在座，這場「官方確認接班」的會面就此揭開序幕。這是湖人想向Doncic及其團隊展示的東西：「如果他選擇留下來並成為球隊的下一任代言人，那麼在洛杉磯的生活將會是這樣的。」Doncic加盟洛杉磯的巨額交易帶來了意想不到的後果，其中之一就是James最終在他23年職業生涯中首次面臨合約到期的情況。ESPN如此理解這件事情：「這是迄今為止最強烈的信號，預示著他湖人生涯即將結束。」在James執行球員選項後，聯盟高層開始紛紛想「解密」這項決定背後的意圖，ESPN透露一位東區球隊的高層確信「James想要離開洛杉磯」。消息人士稱，包括金州勇士隊在內的少數球隊再次考慮是否提出報價，而另一位西區球隊的高層將此歸咎於「湖人隊故意不給James提供續約合約」。湖人處理此事的態度，可能讓詹皇感到有些失望，「James理解湖人隊想藉此機會將重新轉向這位年輕的超級巨星。但消息人士稱，從James的角度來看，在這個轉型過程中似乎忽略了一些細節。」畢竟詹皇幫助這支球隊贏得了隊史第17座總冠軍，他希望得到更多尊重。湖人隊已經明確表示不會給James提供一份新的合約。這位21屆全明星球員作為湖人隊的門面，首次有了一個明確的結束日期，即便詹皇的NBA生涯還時結束，至今仍尚未確定。2025-26賽季是否是詹姆斯在NBA的最後一個賽季，取決於他自己。但如果他想要那種只有湖人才能給傳奇巨星的好萊塢式結局，那麼上映日期已經確定了。「如果James最終決定這麼做的話，湖人隊當然會像2016年Kobe Bryant退休巡演那樣為他慶祝。」ESPN內如中提道，「但在他23年的NBA職業生涯中，這是第一次有球隊沒有乞求或抵押未來，盡一切努力讓James在現有合約結束後繼續留隊。」5月3日，湖人高層與Doncic一同在Craig's密會，席間詳細講解未來圍繞Doncic打造球隊的規劃、薪資策略與潛在合作球星，並準備好一整本作戰手冊。這些原本是為LeBron準備的待遇，如今全數轉移。LeBron和Davis多年來要求補強正統中鋒卻無果，而球隊在Doncic到來後短短數日內就為他尋求搭檔中鋒Mark Williams（雖然最後未完成交易），且未事先通知LeBron關於Davis的交易，這在過去是難以想像的。6月18日，Buss家族將球隊多數股權出售給Mark Walter，這個消息事先已通知Doncic，後者也在社群平台祝賀。但LeBron則是事後才得知，亦未公開表態祝賀。湖人未在今年提供LeBron合約延長方案，意味著球團無意繼續以他為重心建隊。這與過去無論在邁阿密、克里夫蘭或洛杉磯的情況大相逕庭。雖然LeBron理解湖人轉向年輕球星的必要性，但根據報導，他認為這個過渡過程中自己「被邊緣化」——當年是他選擇拯救這支曾連五年無緣季後賽的球隊，兩年內就帶來總冠軍，但如今，自己卻成為被冷處理的一方。LeBron的經紀人Rich Paul在LeBron執行5256萬美元球員選項前對媒體表示：「我們會評估什麼對LeBron最有利。」這份聲明被視為「分手預告」。甚至讓中鋒Brook Lopez臨陣轉向快艇隊，因為不確定LeBron是否會留下。過去，LeBron是NBA歷史上最擅長操控自身命運的球員之一，無論是「決定一」加盟熱火、「決定二」重返騎士，還是加盟湖人主導建軍，他總是走在前端。但這一次，局勢不同了——湖人已經決定不再以他為重心。儘管LeBron仍可能在2025-26賽季完成最後一舞，甚至舉辦退休巡迴賽，接受如同Kobe般的告別式，但球團的焦點已經轉向Doncic。從體系、戰術、未來自由市場操作到文化形象，湖人已將一切交付給Doncic。2026年夏天。若LeBron沒有新的計畫，那將會是他在湖人的最終章，也是湖人正式迎來Luka Doncic時代的起點。