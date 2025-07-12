我是廣告 請繼續往下閱讀

孫榮富／新黨輿情中心副主任台獨工作者、民進黨主席賴清德說：這個月是團結月。原本，社會大眾都不知道是什麼意思？但是，在立法院的藍白陣營、綠軍，還有「朝野對決」態勢明確的當下，國民黨主席朱立倫，竟然脫口喊出：放行國土安全韌性預算1500億與台電千億撥補，以換取台獨民進黨在立法院，支持藍白陣營的普發現金1萬元。原來，要讓藍白陣營立委「做白工」的是國民黨主席朱立倫，令人不得不懷疑：朱立倫會是「綠友友」嗎？一方面，國民黨發言人指控：離岸光電系統浮台技術開發的旭東環保科技公司是「綠友友」猛攻民進黨；另一方面，立法院國民黨團提出普發現金1萬元，兩者形成「犄角之勢」要「夾殺」民進黨的當下，身為國民黨的黨主席朱立倫卻竟然「異軍突起」說：放行國土安全韌性預算1500億與台電千億撥補，「各退一步」。實在令藍白陣營還有許多的國民黨支持者傻眼，怎麼國民黨主席朱立倫會要在立法院有相對優勢的藍白陣營，先行向處於少數劣勢的台獨民進黨「罷兵」、「談和」呢？不禁令人要問：原來，除了「綠友友」旭東環保科技公司之外，在最大的在野黨，中國國民黨內也有「綠友友」？而且，還是中國國民黨主席朱立倫？也很容易讓人相信：朱立倫的「岳父」高育仁，是賴清德「乾爹」的這則傳聞？倘若，朱立倫與賴清德有「這樣的關係」，也難怪在朝野激烈對決而台獨民進黨還處於劣勢的當下，身為中國國民黨主席的朱立倫，會這麼突兀地要：「朝野各退一步」了。試問：有這樣的同志而且是黨主席，還需要敵人嗎？想一想：朱立倫「換柱」讓自己選總統而創下史上最低選票；2024年總統敗選，竟以國民黨立委在立法院取得多數為由，拒絕辭掉中國國民黨主席；還有，在2013年時主張：「沒有核安就沒有核能、核電」，與民進黨「非核家園」的政策相較起來，可以說是「半斤八兩」。難道，在朱立倫領導下的國民黨，不是「反對黨」而是台獨賴清德政府的「參政黨」？難道，「交棒說」是胡說？是假的？是權宜之計？國民黨主席朱立倫到現在還戀棧「黨主席」之位？前陣子，國民黨主席朱立倫率先喊出了：「綠共說」！難道，國民黨主席朱立倫嚮往的是：「中國共產黨領導的多黨合作和政治協商制度」？難道，國民黨主席朱立倫真正想要的是：「賴清德的民進黨政府執政、朱立倫的國民黨參政，「綠共」領導、朱賴派系合作」的政黨制度？推進民進黨與國民黨長期共存、互相退讓的「賴泥中有朱？朱泥中有賴？」倘若，在朱立倫領導下的國民黨，其實已經放棄重返執政，反而是要以「參政黨」為目標的話；倘若，朱立倫與賴清德之間的傳聞關係為真；倘若，朱立倫真的是「綠友友」的話，那可真的是「天佑民進黨」了！「天佑台獨」了！●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com