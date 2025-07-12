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▲賈靜雯發文「瞬間圈粉」引起GD粉絲不滿。（圖／翻攝自賈靜雯IG）

GD（G-Dragon、本名：權志龍）昨（11）晚在小巨蛋開唱，許多藝人都買票朝聖，其中賈靜雯曬出自拍照，寫下「瞬間圈粉」，竟然引起網友筆戰，替真粉抱不平，「所以實名制完全沒用」、「怎麼敢發出來」。賈靜雯看完GD演唱會，在IG開心曬出自拍，她還用心將指甲做了小雛菊的彩繪，和應援手燈一樣可愛，賈靜雯感謝好友張心妍帶她看演唱會，「讓我感受這場演唱會的魅力，GD太可愛了，瞬間圈粉。」沒想到簡單的分享，卻引來兩派論戰，GD睽違8年才來台灣開唱，當時門票秒殺，許多喜歡他多年的粉絲都買不到票，不過賈靜雯卻能進場，「瞬間圈粉」也表示她原本可能不是粉絲，網友紛紛留言，「真好，掌握資本市場的人」、「無言至極…10幾年老粉絲進不去會場就是被你們這些公關票佔走位置的」、「為這些公關票，這麼輕易就可以看到，也才剛圈粉？沒追蹤就別發」。不過也有人替賈靜雯說話，認為公關票這麼多，也不知道落到誰手上，「而且還沒成為粉絲的人，就不能去看演唱會嗎」、「人家就有本事拿到公關票呀，怎麼了嗎」、「主辦給的票為什麼要怪在去看演唱會的人頭上」。