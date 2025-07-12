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NBA美國職籃（National Basketball Association）達拉斯獨行俠球星Kyrie Irving近日再度出現在球場上，並透過24小時直播與球迷分享個人傷後首波練球片段。Irving的場邊現身象徵著獨行俠重返正軌的關鍵第一步。這位33歲的九屆全明星後衛，自2023年加盟達拉斯後歷經形象重塑，不僅擔任場上核心，更成為球隊穩定軍心的關鍵人物。若無他的成熟與轉變，球隊可能難以在交易市場上成功網羅Anthony Davis，進一步構築衝冠陣容。雖然確切復出時程尚未公布，Irving的現階段動態已顯示無明顯復健倒退跡象。Irving於2023年與球隊簽下三年總值1億1900萬美元（約新台幣39億元）合約，儘管有傷病隱憂，獨行俠仍相信他的高端戰力與季後賽經驗，足以補上Doncic離隊後的進攻空缺。目前由自由球員新援D’Angelo Russell暫代控衛先發，Irving復出後將與其形成控衛深度輪替，進一步穩固外線與進攻發起。隨著Kyrie職業生涯累積出賽場次已逼近900場，此次重大傷勢無疑為其生涯發出警訊。但若能順利完成復健、重回球場，他與Davis所組成的內外連線將是西區任何強隊都不容忽視的存在。特別是在勇士王朝分崩離析、太陽進入重建、湖人尚在尋找方向之際，達拉斯若能於Irving回歸時保持競爭力，將是奪冠熱門之一。球迷與球團均期盼，這位2016年冠軍控衛能如他在直播中所展現般堅定，跨越復健關卡，再度書寫屬於Kyrie Irving的傳奇新章。球季將於10月底揭幕，獨行俠在Irving回歸前的戰績將是觀察此支球隊上限的關鍵指標。