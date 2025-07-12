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▲李珠珢生涯首場生日粉絲見面會將在7月20日舉辦。（圖／富邦悍將提供）

▲李珠珢見面會黃牛票被炒到33000元，讓粉絲直呼：「比演唱會還誇張」。（圖／翻攝自網路）

▲李珠珢將在中職明星賽第一天登場，隔天舉辦生日見面會。（圖／李珠珢IG）

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢即將在7月20日舉辦首場生日粉絲見面會，昨（11）日中午門票正式開賣，短時間內便火速售罄，引爆搶購熱潮。然而活動尚未開始，網路上已出現黃牛高價轉售，原價7510元的套票組合，被炒作至33000元，翻漲超過4倍，對此富邦悍將球團與李珠珢經紀公司緊急呼籲粉絲務必透過官方管道購票，小心詐騙與哄抬。此次李珠珢見面會分為「頭號粉絲區」與「最佳應援區」，其中頭號粉絲席位共限量100席，單價2980元，粉絲可加購3680元「周邊大禮包」，內含李珠珢親簽卡、抱枕、壓克力磁鐵與立牌等高人氣週邊；應援區則售價1980元，另有850元「小禮包」選購。不過據官方粉專表示，包含各區加購品在內的全套組合僅需7510元，如今卻被網路黃牛炒價至32000元，令不少粉絲氣憤不已。針對黃牛現象，富邦育樂強調：「」並提醒粉絲小心假冒帳號或第三方詐騙行為，避免因一時心急購票而受騙上當，強調唯有官方票務為唯一正規通路。票價暴漲引發社群熱議，不少李珠珢粉絲在IG與Dcard留言表示「真心覺得該改實名制」、「黃牛根本掃光票」、「這場見面會比演唱會還難搶」，希望未來能建立更公平的購票機制。儘管如此，粉絲們仍相當期待能與李珠珢一同慶祝21歲生日，屆時她將於7月19日參與中職明星賽應援，隔日舉辦見面會，與台灣粉絲度過難忘週末。