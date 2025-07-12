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普發一萬條例有通過嗎？何時發放、怎麼領取資訊整理

答案是有的！這次三讀通過條文明定，特別條例及特別預算施行期間，從民國114年3月12日起至116年12月31日止，而普發現金要在今年10月31日前執行完畢

民眾最晚在10月底之前就能夠領到這普發一萬的錢

推測會有直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現以及造冊發放等方式，不過實際還是要等政府公布領取模式資訊。

▲立法院11日三讀通過《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，將全民普發現金一萬元。（圖／葉政勳攝影，2025.07.11）

普發一萬通過國民黨版本！藍綠白各黨意見一次看懂

維持刪除台電補助改成普發一萬外，納入國土韌性項目1500億元，經費上限為5450億元

堅持普發現金6000元，要求刪除國土韌性相關預算

其中社會支持項目明定1000億將補助台電虧損。

最終二讀時藍白各自支持自己的版本，三讀時藍白合作以人數優勢表決通過，最終以贊成票60票對上反對44票，通過國民黨版本。

▲立法院（11）日三讀通過普發現金一萬元，是由國民黨團版本表決通過，刪除台電補助1000億，改發給民眾現金一萬元，總計經濟規模5400億。（圖／葉政勳攝影，2025.07.11）

普發一萬通過！藍綠白、行政院回應

去年政府稅收超徵5283億元，加上累積歲計剩餘逾8000億元，應該讓全民共享，而非繼續補貼效率不彰的台電。

行政院版草案採用歲計剩餘與稅收超徵，是「取之於民、用之於民」，但國民黨加碼方案將加重國債負擔，舉債發錢只是債留子孫，最終尊重行政院提覆議或釋憲權利。

▲民進黨團幹事長吳思瑤批評，國民黨為了要普發現金，將預算從4100億暴增至5450億，就是加碼大撒幣，根本是債留子孫的行為。（圖／記者葉政勳攝，2025.07.11）

民眾黨團說：「全民團結因應高關稅衝擊難關，現在只是開始，賴清德總統、行政院長卓榮泰，如果還想用1001招繼續覆議、釋憲，就是與人民為敵。」

現在條例通過如果要增加普發現金2350億支出，需要舉債才有辦法支應，為了普發現金而債留子孫實屬不當

對台電千億撥補預算未過感到十分遺憾。

▲國民黨團書記長王鴻薇在會後表示，去年政府稅收超徵5283億元，加上累積歲計剩餘逾8000億元，應該讓全民共享，而非繼續補貼效率不彰的台電。（圖／王鴻薇辦公室提供）

全民普發一萬來了！立法院會11日藍綠白三黨表決大戰，最後通過國民黨版本《因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例》，國民黨主張，面對國際關稅戰，高通膨壓力，政府應該直接回饋人民，因此特別條例拿掉台電千億補助，改新增2300億普發現金一萬元，主張還錢於民，並放行國土韌性預算1500億，總計經濟規模5400億。《NOWNEWS》特別整理普發一萬到底何時發放、怎麼領以及各黨意見，帶領民眾一文看懂。，其中普發現金每人現金新台幣一萬元，是為強化民眾消費韌性，擴大內需，提振經濟效益。也就是說，，如果按照過去政府發放消費券、三倍券、五倍券來看，預估應該也是採用過去的模式，，並得視國際情勢變化，分期編列特別預算，編制執行不受預算法相關限制。，不同意列入國土韌性項目，原與國民黨團沒共識。政院版草案原編列預算上限為4100億元，包含強化國土防衛能量項目1500億、經濟產業支持930億、社會支持1670億，而最後在11日表決時，國民黨主導人數優勢，強烈反對將1000億補助台電虧損「無底洞」，提出修正版本將條例名稱略為修改，並且明定11項用途，包括提供金融支持、勞工就業、農業金融、教育人才培育、健保與勞保基金注資、照顧弱勢、強化國防等，以及全民關心的「普發新台幣一萬元」，國民黨團書記長王鴻薇在會後表示，她更批評，「納稅人的錢難道只能給綠友友開發光電？」國民黨團也主張，鄰國政府也都有預算普現金給大眾，台灣不應落後國際。民進黨團幹事長吳思瑤則痛批國民黨「黑箱突襲」，讓預算暴增至5450億元，未清楚說明財源，恐需舉債因應。她強調，民眾黨團則表示，錢要花在刀口上，民眾黨團版本不像行政院掛羊頭賣狗肉，真正補貼給受到關稅衝擊影響的產業、勞工以及農漁民，政府稅收超徵，還稅於民天經地義，「我們拒絕卓榮泰院長用辛苦的台電基層員工來情勒，民進黨政府想再編特別預算給台電，先把能源政策搞清楚、把堆積如山的海廢與光電板及弊案徹底清理，再來談。」至於在政院版草案原訂是依照中央政府累計歲計賸餘4100億的額度來規劃，，行政院表示，感謝立院支持強化國土安全韌性，不過撥補台電同樣重要，是政府支持產業、照顧民生的重要一環，後續動作並未直球回應。