我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Luka Doncic已成為湖人未來的希望，LeBron James可能被捨棄。（圖／美聯社／達志影像）

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊正在悄悄完成一項歷史級的世代交替：報導指出，湖人在未與James充分討論的情況下，於六月未主動提供續約合約，也未事先通知他Buss家族將球隊賣給投資人Mark Walter。反觀26歲的Dončić，則在球隊出售、戰力規劃與Anthony Davis交易案中皆獲得完整簡報與內部意見諮詢。LeBron James自2018年加盟湖人以來，一直是球團每項重大決策的意見領袖之一。然而，湖人與獨行俠在總冠軍賽期間敲定的重磅交易，Anthony Davis換取Luka Dončić，James竟在交易發布後第一時間誤以為是假新聞。他雖最終尊重球團選擇，但已顯示球隊內部權力重心的轉移。更耐人尋味的是，James於六月選擇執行價值5260萬美元（約新台幣17億元）的球員選項後，Dončić上季由獨行俠轉戰湖人後，迅速成為戰術與行銷重心，並獲球隊高層完全信任。無論是社群聲量、媒體互動或球隊戰力重組，他的角色都已超越過往James所扮演的核心地位。對於這位21屆明星賽球員、NBA歷史得分王而言，此番處境不啻為其職涯重要轉折。儘管James仍有高水準表現與全球影響力，但湖人的未來顯然已押注在Dončić這位更年輕、戰力與商業價值兼具的超級球星身上。