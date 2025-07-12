NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人隊正在悄悄完成一項歷史級的世代交替：從LeBron James過渡至Luka Dončić。根據ESPN資深記者Ramona Shelburne與Brian Windhorst的深度報導，儘管James仍是聯盟最具代表性的巨星之一，但湖人高層在過去數個月的重大決策中，已不再讓這位四屆MVP成為內部討論核心。
報導指出，湖人在未與James充分討論的情況下，於六月未主動提供續約合約，也未事先通知他Buss家族將球隊賣給投資人Mark Walter。反觀26歲的Dončić，則在球隊出售、戰力規劃與Anthony Davis交易案中皆獲得完整簡報與內部意見諮詢。
LeBron邊緣化訊號頻現 未獲AD交易與續約訊息引關注
LeBron James自2018年加盟湖人以來，一直是球團每項重大決策的意見領袖之一。然而，湖人與獨行俠在總冠軍賽期間敲定的重磅交易，Anthony Davis換取Luka Dončić，James竟在交易發布後第一時間誤以為是假新聞。他雖最終尊重球團選擇，但已顯示球隊內部權力重心的轉移。
更耐人尋味的是，James於六月選擇執行價值5260萬美元（約新台幣17億元）的球員選項後，他的經紀人Rich Paul發布聲明指出：「我們希望審慎評估LeBron職涯這個階段的最佳選擇。」該聲明不僅未感受到來自湖人的強烈續約誠意，反倒由Paul主動與球團及Dončić聯繫表達立場，突顯出James與球隊之間的疏離。
湖人進入新時代 Dončić全面接班已無懸念
Dončić上季由獨行俠轉戰湖人後，迅速成為戰術與行銷重心，並獲球隊高層完全信任。無論是社群聲量、媒體互動或球隊戰力重組，他的角色都已超越過往James所扮演的核心地位。事實上，Dončić早一步在球隊交易與出售階段表達支持新東家，並於社群平台高調表態，James則選擇沉默以對。
對於這位21屆明星賽球員、NBA歷史得分王而言，此番處境不啻為其職涯重要轉折。儘管James仍有高水準表現與全球影響力，但湖人的未來顯然已押注在Dončić這位更年輕、戰力與商業價值兼具的超級球星身上。
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LeBron James自2018年加盟湖人以來，一直是球團每項重大決策的意見領袖之一。然而，湖人與獨行俠在總冠軍賽期間敲定的重磅交易，Anthony Davis換取Luka Dončić，James竟在交易發布後第一時間誤以為是假新聞。他雖最終尊重球團選擇，但已顯示球隊內部權力重心的轉移。
更耐人尋味的是，James於六月選擇執行價值5260萬美元（約新台幣17億元）的球員選項後，他的經紀人Rich Paul發布聲明指出：「我們希望審慎評估LeBron職涯這個階段的最佳選擇。」該聲明不僅未感受到來自湖人的強烈續約誠意，反倒由Paul主動與球團及Dončić聯繫表達立場，突顯出James與球隊之間的疏離。
湖人進入新時代 Dončić全面接班已無懸念
Dončić上季由獨行俠轉戰湖人後，迅速成為戰術與行銷重心，並獲球隊高層完全信任。無論是社群聲量、媒體互動或球隊戰力重組，他的角色都已超越過往James所扮演的核心地位。事實上，Dončić早一步在球隊交易與出售階段表達支持新東家，並於社群平台高調表態，James則選擇沉默以對。
對於這位21屆明星賽球員、NBA歷史得分王而言，此番處境不啻為其職涯重要轉折。儘管James仍有高水準表現與全球影響力，但湖人的未來顯然已押注在Dončić這位更年輕、戰力與商業價值兼具的超級球星身上。