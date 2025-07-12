我是廣告 請繼續往下閱讀

根據《ESPN》記者Shams Charania報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）印第安那溜馬與年僅23歲的中鋒Isaiah Jackson達成簽約協議，雙方簽下為期3年、總值2100萬美元（約合新台幣6.13億元）的合約。根據新合約內容，他將繼續為溜馬效力至2027-28賽季。2025年休賽季對溜馬而言可說是戲劇性十足。球隊當家球星Tyrese Haliburton在總冠軍賽第7戰中不幸遭遇前十字韌帶撕裂，提前結束賽季。更雪上加霜的是，球團選擇不續約主力中鋒Myles Turner，讓他以自由球員身分轉投密爾瓦基公鹿。對此，溜馬總經理Chad Buchanon迅速出手補強禁區，將用Jay Huff與Jackson共同填補Turner離隊後的戰力缺口。Jackson在2024-25季初因跟腱撕裂重傷整季報銷。在未與球隊完成新秀延長合約的情況下，他今夏成為自由球員，但溜馬最終仍選擇給予他合約，展現出對這位潛力中鋒的信任與期待。Jackson是溜馬在2021年選秀會上首輪選中的球員，出身自肯塔基大學。然而進入NBA至今4個球季，他尚未真正站穩球隊的先發位置。2023-24賽季中，他作為替補出賽60場，平均上場13分鐘，繳出6.4分與4籃板的數據。儘管出場時間與表現尚未穩定，但溜馬教練團與管理層對Jackson的身體條件與潛力依舊充滿期待。如今在傷癒復出後獲得新約，在球隊失去原先主力中鋒Turner的情況下，他將有更多機會在球隊體系中發展，並肩負起前場輪替的重要角色。根據《ClutchPoints》報導，溜馬總經理Buchanon表示，球隊目前在中鋒位置上有3名可用之將，將透過訓練營與季前賽進一步評估輪替與定位。不過，外界仍對溜馬不願進入豪華稅區、選擇放走Turner感到不解，畢竟球隊已證明具備爭冠實力。由此可知，即使走到總冠軍賽舞台，小市場球隊的財務限制仍影響長遠布局。儘管如此，溜馬高層堅信Jackson能夠在新賽季扛起重任。對印第安那來說，這是一場冒險的重建，也是一場信任年輕核心的賭注。