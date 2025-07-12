交通部觀光署舉辦第2屆「觀光亮點獎」票選活動啟動暨亮點市集，全台共有52個單位推薦191處亮點進行角逐，上半年旅遊人次連月成長的連江縣，嚴選「芹壁聚落、媽祖宗教文化園區、東洋山步道、大浦聚落、東湧燈塔、南竿北海坑道」6魅力景點進行參選，更加碼祭出雙重好康全力催票，獲得觀光署黃勢芳副署長大力推薦。
連江縣政府邀請所有熱愛馬祖的朋友，即日起至7月31日止，至「觀光亮點獎」活動網站（https://spotlightaward.taiwan.net.tw/index.php）登入LINE帳號踴躍投票，一起點亮馬祖，還可參加總價值超過30萬的旅遊好禮週週抽！
連江縣推出的第2屆觀光亮點，有馬祖隊主推台版小希臘「芹壁聚落」、最具在地宗教「媽祖宗教文化園區」、最美步道之一「東洋山步道」、海風吹拂的石屋村落「大浦聚落」、凝視邊境海平線的守護者「東湧燈塔」以及岩石裡的戰地痕跡「南竿北海坑道」六大亮點參賽，歡迎大家到「東台灣及離島組」投票，每日每個LINE帳號，可在每組觀光亮點投票2個觀光景點，投票即可參加亮點選讚週週抽，每週將抽出萬元旅遊金、住宿券等價值超過30萬元好禮，每投1票就可獲得1次抽獎機會，歡迎天天投票一起為馬祖新亮點站台！
交旅局表示，第1屆馬祖觀光亮點「大坵島梅花鹿、坤坵沙灘方塊海及馬祖地質公園」大受好評，在馬祖藍調時光系列活動推動下，成功吸引旅客踩點深度體驗馬祖嶼眾不同的魅力，這次加碼準備雙重好康，感謝大家熱情支持與對馬祖的喜愛，好康一：逛市集拿好禮，想近距離感受馬祖魅力，歡迎於7月11日、12日兩天至第2屆觀光亮點市集馬祖攤位，不僅有空運直送的人氣伴手禮可選購，完成指定任務即可獲得馬祖觀光亮點紀念徽章及馬祖國際藝術島明信片各1份，數量有限送完為止。
好康二：「馬祖卡蹓趣」Facebook粉絲專頁集氣線上抽獎活動，完成指定任務就有機會把馬祖好禮帶回家，獎項包括2025島嶼紀念酒《炎炎擺暝祭》兩瓶一組6名、馬祖鷗霸大禮包1組3名，詳細活動辦法請見馬祖卡蹓趣粉絲專頁活動貼文（https://www.facebook.com/go.to.matsu/?locale=zh_TW）。
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交旅局表示，第1屆馬祖觀光亮點「大坵島梅花鹿、坤坵沙灘方塊海及馬祖地質公園」大受好評，在馬祖藍調時光系列活動推動下，成功吸引旅客踩點深度體驗馬祖嶼眾不同的魅力，這次加碼準備雙重好康，感謝大家熱情支持與對馬祖的喜愛，好康一：逛市集拿好禮，想近距離感受馬祖魅力，歡迎於7月11日、12日兩天至第2屆觀光亮點市集馬祖攤位，不僅有空運直送的人氣伴手禮可選購，完成指定任務即可獲得馬祖觀光亮點紀念徽章及馬祖國際藝術島明信片各1份，數量有限送完為止。
好康二：「馬祖卡蹓趣」Facebook粉絲專頁集氣線上抽獎活動，完成指定任務就有機會把馬祖好禮帶回家，獎項包括2025島嶼紀念酒《炎炎擺暝祭》兩瓶一組6名、馬祖鷗霸大禮包1組3名，詳細活動辦法請見馬祖卡蹓趣粉絲專頁活動貼文（https://www.facebook.com/go.to.matsu/?locale=zh_TW）。