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▲最新歐洲模式及美國(GFS)模式，第8天模擬圖顯示，歐洲模擬熱帶系統登陸台灣（左圖），美國模擬還在琉球東南方（右圖），有明顯差異。（圖／取自洩天機教室、截取自tropical tidbits）

▲今日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定。（圖／中央氣象署提供）

輕颱百合最快今（12）日生成，預估路徑朝日本本州東方靠近，對台灣沒有威脅，不過要注意氣象專家吳德榮於「洩天機教室」預報指出，根據最新（12日2時）氣象署「路徑潛勢預測圖顯示，輕颱「百合」將於今日或明日清晨成形，偏北前進、掠過日本本州東方近面，再向東北遠離，對台灣無威脅。最新（11日20時）歐洲系集模式（ECMWF）及美國（GFS）模式，第6至10天的模擬皆顯示，台灣附近有熱帶系統活動；但帶來的威脅，輕重差異很大，吳德榮也表示，今（12）日各地多雲時晴，天氣熱；水氣略減、大氣仍不穩定，清晨上午西南部有局部零星飄雨，午後有局部短暫陣雨或雷雨，仍有較大雨勢，外出請留意。各地區氣溫為北部23至35度、中部22至35度、南部23至36度、東部22至35度明（13）日晴朗炎熱，要防曬、防中暑，午後山區偶有短暫陣雨或雷雨的機率。下週一至週四（14至17日）多雲時晴仍偏熱，水氣再增；清晨、上午西半部有局部短暫降雨機率，午後山區有局部雷陣雨，偶有擴及部分鄰近平地的機率。下週五（18日）之後的天氣，與熱帶系統的動向有關，需再觀察。