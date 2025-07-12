「S2O Taiwan潑水音樂節」將在7月12、13日於台北市大佳河濱公園熱鬧登場，今年祭出5大主題園區、超過134位國內外表演陣容，涵蓋KPOP、華語金曲、嘻哈、電子音樂等多元音樂曲風，還首度打造大人的水上遊樂園，《NOWNEWS今日新聞》整理完整卡司、時間表與接駁車資訊一次看。
🟡S2O Taiwan是什麼？
S2O Taiwan是電音粉絲必朝聖的一場大派對，每年都吸引來自包含日本、韓國、香港、泰國、星馬等國家的粉絲。由泰國引進招牌360度噴水系統，原汁原味重現泰國曼谷「霸王級潑水」盛況，並結合國際級DJ及最具潮流、話題性的音樂人演出，往年兩日活動期間均吸引上萬人到場朝聖。
S2O Taiwan主舞台招牌特色「360度噴水系統」及「高壓水槍」，現場四面八方不斷噴射水柱，零死角全區濕區，全場不分男女、不分國籍一起沈浸在溼身狂歡的氛圍中。
🟡S2O 台灣潑水音樂節
日期：7/12（六）～ 7/13（日）
時間：13:00 ~ 22:00
地點：台北大佳河濱公園
🟡2025年S2O Taiwan表演卡司亮點與時間表
去年邀請到金曲歌王翁立友開唱《我問天》造成轟動，今年首波卡司陣容宣告邀請到「亞洲天團」稱號的5566，將登上人氣舞台MONEYBUNNY開唱，另有「美國嘻哈兄弟檔」Ayo & Teo、「靈魂歌姬」家家、「90年代青春女神」徐懷鈺、「大勢情歌王」陳勢安、「台饒直球王者」Asiaboy禁藥王、「態度饒舌代表」Lizi栗子、「韓流新勢力女團」FIFTY FIFTY、「韓國新世代嘻哈女團」YOUNG POSSE等，都是精彩亮點。
兩日完整卡司與時間表：
📍7月12日：
AYO & TEO、ASIABOY 禁藥王 & DAFAA、LIZI 栗子、MISS NAUGHTY、PIZZALI、狼操俱樂部、MULTIVERSE、西屯純愛組、YOUNG POSSE、R2、MISS NAUGHTY、LIL HAO、LIL JO、YELLOW JAY
📍7月13日：
FIFTY FIFTY、5566、YUKI 徐懷鈺、陳勢安、家家、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、ELL&SS、Eun B 全恩菲、HYERI 海莉、米非、G.WEILEE 李奕瑋、ZORN × KAXA、RK 金承熙、DJ MAYA、RISKYD
🟡2025年S2O Taiwan門票
S2O Taiwan超早鳥單日、雙日票券已透過官網正式開賣，票價為YOUTH青年票2,000 元/ 3,400元、GA一般票2,400 元/ 3,800元、PGA快速通關票3,000元 / 4,600元、VIP票4,000元 / 6,000元，請至遠大售票系統Ticket Plus購票。
🟡2025年S2O Taiwan接駁車
📍12:30~16:30 捷運行天宮站2號出口 ⇆ 林安泰古厝 (大佳河濱公園)
📍20:00~23:00 林安泰古厝 (大佳河濱公園) ⇆ 捷運行天宮站2號出口
平均約每15分鐘一班，車滿就出發
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S2O Taiwan是電音粉絲必朝聖的一場大派對，每年都吸引來自包含日本、韓國、香港、泰國、星馬等國家的粉絲。由泰國引進招牌360度噴水系統，原汁原味重現泰國曼谷「霸王級潑水」盛況，並結合國際級DJ及最具潮流、話題性的音樂人演出，往年兩日活動期間均吸引上萬人到場朝聖。
S2O Taiwan主舞台招牌特色「360度噴水系統」及「高壓水槍」，現場四面八方不斷噴射水柱，零死角全區濕區，全場不分男女、不分國籍一起沈浸在溼身狂歡的氛圍中。
🟡S2O 台灣潑水音樂節
日期：7/12（六）～ 7/13（日）
時間：13:00 ~ 22:00
地點：台北大佳河濱公園
🟡2025年S2O Taiwan表演卡司亮點與時間表
去年邀請到金曲歌王翁立友開唱《我問天》造成轟動，今年首波卡司陣容宣告邀請到「亞洲天團」稱號的5566，將登上人氣舞台MONEYBUNNY開唱，另有「美國嘻哈兄弟檔」Ayo & Teo、「靈魂歌姬」家家、「90年代青春女神」徐懷鈺、「大勢情歌王」陳勢安、「台饒直球王者」Asiaboy禁藥王、「態度饒舌代表」Lizi栗子、「韓流新勢力女團」FIFTY FIFTY、「韓國新世代嘻哈女團」YOUNG POSSE等，都是精彩亮點。
兩日完整卡司與時間表：
📍7月12日：
AYO & TEO、ASIABOY 禁藥王 & DAFAA、LIZI 栗子、MISS NAUGHTY、PIZZALI、狼操俱樂部、MULTIVERSE、西屯純愛組、YOUNG POSSE、R2、MISS NAUGHTY、LIL HAO、LIL JO、YELLOW JAY
📍7月13日：
FIFTY FIFTY、5566、YUKI 徐懷鈺、陳勢安、家家、U:NUS、GENBLUE 幻藍小熊、ELL&SS、Eun B 全恩菲、HYERI 海莉、米非、G.WEILEE 李奕瑋、ZORN × KAXA、RK 金承熙、DJ MAYA、RISKYD
🟡2025年S2O Taiwan門票
S2O Taiwan超早鳥單日、雙日票券已透過官網正式開賣，票價為YOUTH青年票2,000 元/ 3,400元、GA一般票2,400 元/ 3,800元、PGA快速通關票3,000元 / 4,600元、VIP票4,000元 / 6,000元，請至遠大售票系統Ticket Plus購票。
🟡2025年S2O Taiwan接駁車
📍12:30~16:30 捷運行天宮站2號出口 ⇆ 林安泰古厝 (大佳河濱公園)
📍20:00~23:00 林安泰古厝 (大佳河濱公園) ⇆ 捷運行天宮站2號出口
平均約每15分鐘一班，車滿就出發