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台股本週五（11）日在關稅未確認前持續震盪，終場收在22751.03點，上漲57.78點，漲幅0.25%，本週大盤持續上漲，週線連3紅，單週續揚203.53點，週線漲幅0.9%，平均日均量3071.1億元。法人認為，川普思維仍是市場最大不安定因素，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。三大法人動向上，本週僅有投信連續第2週調節台股，單週小幅賣超50.19億元，外資與自營商回補台股，外資單週買超304.77億元，連續第3週站在買方，自營商連續第2週買超124.26億元，三大法人合計買超378.84億元。此外，證交所統計，本週集中交易市場總成交金額為1兆5355.48億元，全體上市股票成交金額為1兆4275.01億元，股票成交量週轉率為2.06%，各產業上市股票交易情形，成交金額前3名依序為：半導體類3906.39億元，占全體上市股票交易金額27.37%；電子零組件2506.92億元，占全體交易金額17.56%；電腦及週邊設備類1618.37億元．占全體交易金額11.34%。PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，本週大盤呈現高檔震盪，從類股來看，輝達股價創新高、市值正式突破4兆美元里程碑，加上熱錢湧入，激勵台股AI相關供應鏈表現，帶動電子指數同步揚升，且聯準會會議紀要暗示年底前可能降息，也成為利多因子，大盤再度來到所有均線之上。不過，由於川普第2波關稅通知台灣仍未在名單中，且半導體晶片關稅也即將發佈，短線關稅議題持續干擾市場投資情緒。廖炳焜表示，川普關稅政策進入談判下半場，本週美國先後公布23國的關稅名單，截至目前台灣仍未被納入。從已公佈名單中分析，稅率普遍介於20%至40%，日韓關稅甚至高達25%，不過寬限期展延至8月1日，而各市場反映利空不跌，顯示對於後續談判已漸漸轉為中性看待，衝擊的邊際效益遞減。中經院預估，對照目前匯率水準，美國對台灣的目標關稅可能介於15%到20%之間，但台灣輸往美國的產品中，有8成屬於《美國232條款》調查項目，涵蓋半導體、伺服器等，因此後續談判結果仍為最大關鍵。而本週晶圓龍頭大廠公布財報，以及光學龍頭大廠舉辦法說會，已讓市場看見第3季可能面臨旺季不旺，在關稅提前拉貨、匯率變數等影響之下，預料下週晶圓龍頭大廠法說會與市場展望，將成為市場重要風向球，為產業研判第3季科技業表現的重要參考指標。廖炳焜認為，川普思維仍是市場最大不安定因素，美股企業獲利也進入下修循環，加上這波多頭漲幅已高，第三季波動加劇可能性擴大，台股也可能在美股、上半年提前拉貨等影響下，下半年出現修正走勢，將成為長線投資人擇機佈局機會點。