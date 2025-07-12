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大罷免首波投票訂於7月26日舉行，雙方陣營積極催票，其中罷團街頭宣講頻頻傳出被路人攻擊，而以《臺灣漫遊錄》在美國獲得國家圖書獎的作家楊双子昨（11）晚也發文指出，其妻子賴庭荷固定參加罷團陸戰活動，卻在旁邊有警察時遭路人攻擊，目前已驗傷、提告。賴庭荷回應指出，她並沒有觸到對方，也甚至沒有對話到，但就被對方直接攻擊，希望持反面意見的人也可以在街上擺攤，宣講他們相信的事情，不用以肢體語言的攻擊來犯法，而她目前受傷情形是下顎紅腫，不過化妝可以遮住，以及手腕被抓出傷痕。據楊双子發文指出，她們已於昨晚間9點左右完成警局筆錄、急診驗傷、律師陪同提告傷害、強制、公然侮辱及違反《選罷法》，並知悉攻擊者於昨晚移送地檢署。根據楊双子描述，其妻賴庭荷小姐參與罷團陸戰已經有大半年時間，相當清楚知道陸戰志工可能遭遇到的一切攻擊，包含但不限於刻意逼近、言語羞辱、物理傷害等等，但是昨天遭遇一名年長婦人的攻擊，她仍然飽受驚嚇。楊双子提到，因為這次的攻擊超出想像——庭荷遭受攻擊的時候，這個街角包含她在內有6名志工，同時有2名穿著制服的警員在側。這是暴起的攻擊，導致沒有人來得及反應。楊双子說，一位年長的婦人路過即靠近志工，持續以高聲威嚇，使志工們同時心生警惕。但因秘錄器有限，庭荷故而開啟手機錄影紀錄，不料婦人此時立刻轉向並出手攻擊庭荷，連帶使庭荷的手機與頭戴式麥克風皆同樣撞擊臉部。楊双子指出，在庭荷因攻擊受傷之後，婦人進一步以雙手拉扯庭荷的右手，似是想要搶奪庭荷的手機，明確對庭荷構成一定程度的脅迫與行動限制。楊双子也強調，容我再強調一次：同一時間地點，現場有2名穿著制服的男性警員。包含庭荷在內的罷團志工，都想不到在這種情形下，這位年長婦人竟然會施行連續性的暴力傷害行為。楊双子表示，而無論是在當下，或者在警局，我們都有聽見這位年長婦人的部分言論——婦人認定庭荷是「民進黨的」，並抱怨「民進黨怎麼可以罷免在野黨」、「他們又沒有做錯事」。這讓我們深感遺憾，必須重點重申：「罷免團體都由公民組成，請相信我們的罷免行動是基於愛，而不是恨。」楊双子說，庭荷和她都是一介公民，不但不是民進黨員，而且支援罷免活動都是她們自掏腰包，包含她去參與罷團發起的座談活動都是無酬義講。楊双子說，罷團志工不是民進黨催得動的。罷團志工不是金錢催得動的。九成以上的罷團志工行事低調，顯示罷團志工也不是鎂光燈催得動的。這個事實，請反對方的朋友們務必要看清楚。楊双子也說，罷團志工站出來倡議罷免，就是因為愛。因為愛，不惜站在街頭遭受風吹日曬雨淋人禍的種種苦難。志工們想要守護同樣在台灣這塊土地上的人們，卻反過來遭受同塊土地上不同立場的人們的攻擊，但是因為愛，依然在齒冷心碎之後，決心繼續前行。楊双子強調，罷團志工不是「民進黨的」。這個事實，請務必看清楚。