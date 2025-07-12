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立法院昨（11）日三讀通過條例草案，包含普發現金1萬元，引部分輿論提到要全數捐出，對此，名作家朱宥勳就發文痛批，國民黨堅持違憲、舉債也要普發現金，用如此拙劣的手段來政策買票，這錢他不要，並曬出捐款1萬元給台中罷免協會的證明。同時，社群媒體上也出現了網友自製的「全民普發萬元放棄領取切結書」，放棄領取的理由是認為此條例有損國家利益，嚴重危害國家財政，使用放棄領取資格以對國家立法機關所做嚴正抗議，並給予最嚴厲譴責。而朱宥勳發文提到，國民黨欠他的不是1萬塊現金，而是過去一年所有違憲擴權的法案，所有無差別屠殺預算的作為，所有尸位素餐擺爛至極的嘴臉。國民黨欠他被任意刪凍的文化預算、國防預算、教育預算、外交預算，欠他所有天災的救命錢。朱宥勳說，國民黨欠的，是他們忝顏賴臉佔據的，他們根本不配的國會席次。只要他們把國會席次還給他，通通滾出立法院，他不要這一萬塊。朱宥勳表示，所以他這1萬塊直接捐給罷團。看要拿去掛看板印文宣做什麼都可以，他沒有意見。罷免投票在即，他也不等錢入帳了，先捐再說。朱宥勳也強調，如果有人手頭緊，想留著這筆錢，他覺得也OK，只要記得7月26和8月23日去投「同意罷免」選票即可，每個人經濟狀況不一樣，但每個人都能用自己的方法，消滅無智無德、無心無腦的國民黨；而如果有人和他一樣，不想收國民黨這種侮辱智商的政策買票錢，推薦大家找任意找需要的團體捐款。