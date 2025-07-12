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▲江蕙演唱會舞台耗資6億、11天打造。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙與舞者們一同排練40天，打造最完美舞台。（圖／寬宏藝術提供）

▲江蕙睽違10年重返舞台，感動不少人。（圖／寬宏藝術提供）

睽違十年，歌壇傳奇江蕙終於回歸舞台，11日以全新演唱會《無‧有》正式唱進高雄巨蛋，為了答謝多年支持的歌迷，她將原定的25首歌演出內容再升級，不僅大幅刪減談話橋段，整場演唱會一口氣帶來超過40首歌曲，展現誠意十足，主辦單位更投入6億元打造舞台IMAX三倍寬度、音響價值近5億的超狂舞台，打造一場兼具感動與視覺衝擊的頂級音樂盛會。本次江蕙演唱會的硬體規格堪稱史上最豪華，整座舞台設置了45組升降機關、2621片LED燈板、1238顆專業燈具，最令人驚豔的是64公尺寬的大螢幕，其寬度達IMAX三倍，解析度更高達10K，讓觀眾彷彿置身電影場景之中，音響系統也毫不妥協，總導演陳鎮川透露，一顆喇叭造價3000萬，共16顆總價4.8億，打造最極致的聽覺震撼。此次江蕙演唱會不僅搭台耗時11天，更特別安排4天彩排，確保每一個環節萬無一失，演出團隊陣容豪華，囊括國樂、管樂、弦樂等專業樂手，以及24位舞者、4位編舞老師，甚至還加入武術與布袋戲團隊進行跨界融合，為了讓舞台極致呈現，全體人員歷經40天密集訓練，只為呈現最完美的一夜。江蕙的這場演唱會不只是表演，更像是一場藝術與技術交織的經典鉅獻，透過精緻編排、精密舞台設計與深厚音樂底蘊，她再次證明自己在樂壇無可撼動的地位，也為歌迷留下難以忘懷的回憶，這場演出，絕對值得等待10年。