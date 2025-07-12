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風災後，台南多處屋頂受損，台南市巡查結果發現民眾使用帆布防止雨水潑灑，但帆布一旦有皺褶非常容易積水，市長黃偉哲提醒民眾務必注意正確使用帆布，避免皺摺積水孳生病媒蚊，因為只需0.5公分積水，斑蚊即可產卵，倘未及時清除積水，一週後社區環境就會產生數量龐大的登革熱病媒蚊，傳播風險亦大幅上升。登防中心尤天厚主任表示，目前台南市災後各地均有各式災情，帆布使用量大增，籲請市民朋友立即巡視居家周圍環境，清除各式積水容器，降低病媒蚊密度孳生風險。市府防疫團隊針對病媒蚊監測陽性率和卵粒數高風險里別，盡速且持續加強社區動員孳清、複查和環境巡檢，衛教民眾針對容器落實「巡、倒、清、刷」。依據疾管署統計資料，截至7月11日止，114年全國境外移入登革熱病例已累計91例，臺南市114年本土登革熱零病例，境外移入個案5例。登防中心持續針對公寓大樓地下室、果/菜園/空屋/空地、各局/處機關、屋簷排水槽、社區重大髒亂點等規劃巡查計畫，截至第27週屋簷排水槽巡查，共巡查1,077里次，共查4,745處屋簷排水槽，針對積水屋簷排水槽皆進行投藥，淤積雜草則請家戶自行清除，降低環境傳播風險。登革熱防治最有效的方法，是「孳生源清除，容器減量」，噴藥則為輔助性緊急措施。因應水情影響加上天氣日漸炎熱，目前正是病媒蚊孳生好發期，籲請民眾儲水/節水時，務必「巡、倒、清、刷」落實環境孳清工作，持續巡查及清除家戶室內/外積水容器，防疫工作需靠你我大家ㄧ起配合，共同攜手消滅登革熱。