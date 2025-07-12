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國民黨立委賴士葆今（11）日一早騎腳踏車宣講反罷免，同騎的還有台北市長蔣萬安，途中賴士葆為了和民眾揮手，差點和蔣萬安撞車，而被問及普發1萬是否用來救大罷免時，賴士葆也提到，沒有舉債，這就是還錢於民。針對普發1萬，蔣萬安表示，這和大罷免完全是兩回事情，其實立法院很早之前就已經來跟民眾說明，藍營是希望能夠支持所有的百姓，不分什麼樣的職業領域，最重要的是帶動消費，而提出的特別條例。蔣萬安說，我們看到國民黨團站在民眾這方，黨團堅持之下三讀通過，希望政府可以趕快執行，帶動消費。賴士葆則認為，過去4年稅金超收1兆8千億，政府有時候說還債，只用到3千多億，這筆錢並沒有像民進黨說的是舉債發現金。沒有舉債，這是還錢於民。賴士葆也提到，我們錢收太多了，去年經濟成長率是4％、稅收成長率是8％，這時就是要還稅於民、還錢於民。賴士葆強調，這在大罷免很熱之前，蔡英文時代就發了6千塊，為什麼賴清德不能發？韓國、新加坡也發，為何我們不發？我們超收這麼多稅金，當然是還錢於民。