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▲熱帶性低氣壓TD-07有可能在今晚到明晨增強為今年第5號颱風百合。（圖／中央氣象署提供）

▲今天各地高溫可以來到32-34度，明天西南風增強，降雨變少，溫度會更高一些。（圖／中央氣象署提供）

低壓帶逐漸北抬遠離台灣，週末兩天天氣穩定許多，不過仍有午後雷雨發展機會，今明（12日至13日）兩天高溫炙熱，尤其是週日（13日）西南風增強，部分地區會有36度或以上高溫發生機會。下週末台灣附近有熱帶擾動發展並且靠近、通過台灣附近的機會，下週後期天氣會有明顯變化，不過是否增強為颱風、路徑還需要進一步觀察。「天氣風險分析師」吳聖宇預報指出，下週末（19-20日）要注意菲律賓東邊、台灣東南方海域是否有熱帶擾動發展並且靠近、通過台灣附近的機會，如果有系統要經過的話，天氣就會有明顯的變化，先提醒下週末有活動安排計畫的朋友要特別注意後續的天氣預報資訊。而目前在日本關東以南海域的熱帶性低氣壓TD-07有可能在今晚到明晨增強為今年第5號颱風百合，並且很快的向北移動，下週一（14日）就有機會影響日本關東地區，下週二（15日）繼續北上到北海道附近區域，提醒下週初要前往日本的朋友特別注意。吳聖宇表示，台灣天氣影響要等到百合颱風北上後，太平洋高壓回到日本以南海域，跟西南季風配合重新建立季風低壓槽，再來注意槽中擾動的發展及移動情況，如果有機會靠近台灣，今明兩天（12-13日）週末假期台灣的天氣型態相比於前兩天已經算是穩定許多，不過高壓的勢力不夠強，因此午後雷雨發展的機會高，特別是今天（12日）會比較明顯一些，上午各地大致為多雲或有陽光的天氣，午後各地山區及近山區的平地容易有熱對流發展帶來短暫陣雨或雷雨，尤其預報資料看起來平地部分在大台北、宜蘭一帶可能有短時較大雨勢發生機會，午後外出或是到山區活動的朋友務必要多加注意。吳聖宇提醒，明天（13日）還是會有午後雷雨，不過因為台灣上空的西南風風速增強，環境上會變得比較不利於午後雷雨醞釀，因此降雨的範圍縮減，雨量也會減少一些，但是午後外出仍要注意。溫度方面則是會再度變得炎熱起來，今天（12日）各地高溫可以來到32-34度，明天（13日）西南風增強，降雨變少，溫度會更高一些，各地高溫可能來到33-35度，部分地區會有36度或以上高溫發生機會。展望下週一（14日）之後，太平洋高壓的勢力範圍又會較為東退、南壓，北邊低壓帶南側的西南風再度來到台灣附近，水氣又會變多一些，幸好目前來看不至於出現像是前幾天那種劇烈的降雨，但是天氣仍會有些不穩定，中南部沿海的迎風面區注意夜晚、清晨到上午這段時間的海陸風短暫陣雨或雷雨，到了上午過後到下午、傍晚這段期間變成是內陸、山區有熱對流雷雨發生機會，各地山區、近山區平地午後都有可能出現降雨的機會，午後外出仍要注意天氣變化的情況。溫度方面持續炎熱，各地高溫持續可達32-35度，部分區域仍有機會來到36度或以上，防曬、防中暑的準備仍不可少。這種低壓外圍西南風影響的天氣可能會持續到下週四或五（17-18日）。